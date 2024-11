Ukrajna 10 megyéjében szünetel az áramellátás

Ukrajna 10 megyéjében 218 település maradt áram nélkül november 5-én reggelre – tudatta az Ukrenergo.

A viharos időjárás következtében Dnyipropetrovszk, Donyeck, Zaporizzsja, Mikolajiv, Cserkaszi, Kirovohrad, Poltava, Szumi, Kijev és Csernyihiv megyékben áramszünet van.

A szakemberek továbbra is dolgoznak probléma megoldásán, miközben egyes területeken továbbra is nehéz időjárási viszonyok uralkodnak, beleértve az erős széllökéseket is.

Ukrajnában 4,5%-kal csökkent az áramfogyasztás az előző naphoz képest a napos idő beálltának köszönhetően, ami hozzájárult a háztartási naperőművek hatékonyabb működéséhez.

A legnagyobb terhelés reggel 7.00 és 11.00, valamint este 16.00 és 21.00 óra között van az energetikai rendszerben.

Arra kérik a fogyasztókat, hogy a nagyteljesítményű háztartási gépeket, ne ezen időszakokban használják.

Az Ukrenergo tájékoztatása szerint idén Ukrajnában hosszú távú áramkimaradások is előfordulhatnak, mivel a támadások következtében a termelőkapacitás több mint fele kiesett. Ha a hőmérséklet -10C°-ra csökken, és az atomerőműveket leállítják, akár napi 20 óra áramkimaradásra kell számítani.

Kárpátalja.ma