Ukrajnába érkezett Keir Starmer brit miniszterelnök

Be nem jelentett látogatásra érkezett Ukrajnába Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke – számolt be róla a The Guardian.

A lap szerint a látogatás programjában szerepel a brit kormányfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozója is.

A két ország vezetője olyan partnerségi megállapodást ír alá, amely elmélyíti a kétoldalú védelmi kapcsolatokat, és további katonai segítséget nyújt Kijevnek, mivel fennáll a lehetősége, hogy az Egyesült Államok megszünteti támogatásait.

Megbeszélés várható arról, hogy Nagy-Britannia milyen biztonsági garanciákat tud nyújtani Ukrajnának, beleértve a brit csapatok békefenntartó misszióban való részvételének lehetőségét is.

Starmer miniszterelnöki hivatalba lépése óta először látogatott Ukrajnába.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: president.gov.ua