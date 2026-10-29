Autóbalesetben meghalt két ukrán férfi Magyarország határában

Két ukrán férfi meghalt, miután autójukkal egy fának ütköztek október 29-re, csütörtökre virradó éjjel Zalaegerszeg határában.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján azt közölte: egy kanyarban letért az úttestről, majd fának hajtott egy gépkocsi Zalaegerszeg és Gellénháza között, a 7401-es út 8-as kilométerszelvényénél. A zalaegerszegi tűzoltók az áramtalanítást követően megbontották a járművet, amelyből két embert emeltek ki.

Sznopek Veronika, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI érdeklődésére elmondta: a 28 éves ukrán sofőr és a szintén ukrán, 21 éves utasa a helyszínen meghalt.

Hozzátette, hogy a sebesség helytelen megválasztása miatt az autó akkora erővel csapódott az út mentén álló fának, hogy az alváza félbe hajolt.

Forrás: MTI

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