Legurult a lépcsőn és meghalt egy nő Ungváron

Tragikus baleset történt Ungváron: egy 60 éves nő lépcsőtakarítás közben, mintegy 3-4 méteres magasságból zuhant le.

A helyszínre mentőt riasztottak. A mentőszolgálat beszámolója szerint a nő súlyos sérüléseket szenvedett többek közt a nyaki gerinc és a koponyaalap tájékán.

Az asszony még a mentőegység kiérkezése előtt életét vesztette. A helyszínen rendőrök és igazságügyi orvosszakértők dolgoztak, a tragédia körülményeit vizsgálják.

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