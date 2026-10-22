Uniós támogatással újulhat meg három kárpátaljai határátkelő

Hatvanmillió eurót fordítanak Ukrajna nyugati határátkelőinek korszerűsítésére az Európai Beruházási Bank támogatásával. A beruházás Kárpátalját is érinti: megújulhat a csapi, az asztélyi és az ungvári határátkelő infrastruktúrája – közölte Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció vezetője.

A tervek szerint Kárpátalján három határátkelő korszerűsítésére nyílik lehetőség: a Csap–Záhony, az Asztély–Beregsurány, valamint az Ungvár–Felsőnémeti átkelőhely fejlesztésére. A munkálatok részeként felújíthatják a kapcsolódó bekötőutakat és a kiszolgáló területeket, óvóhelyeket alakíthatnak ki, továbbá korszerűsíthetik a vámellenőrzéshez használt berendezéseket és szoftvereket.

A megyevezető szerint a beruházás hozzájárulhat a határátkelők áteresztőképességének növeléséhez, a határ menti infrastruktúra fejlesztéséhez és az európai uniós országokkal folytatott logisztikai kapcsolatok javításához.

A 60 millió eurós finanszírozás Ukrajna nyugati határán, az uniós tagállamokkal és Moldovával közös határszakaszokon található átkelőhelyek korszerűsítését szolgálja.

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