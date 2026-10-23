Ütemterv szerint halad az ungvári 4.5.0 Recovery Center építése

Látványos előrelépés történt az ungvári 4.5.0 Recovery Center építkezésén: befejezték a tetőszerkezet, valamint a szellőztető- és légkondicionáló rendszerek szerelését, a homlokzat pedig 75 százalékban elkészült. A rehabilitációs központ kivitelezése a tervek szerint halad – közölte Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció vezetője.

A munkálatok során jelenleg a villanyszerelés és a padlóaljzat kialakítása van a befejezéshez közeli szakaszban. Az épület belső tereiben is folyamatosan dolgoznak, egyes helyiségekben már a burkolást végzik.

A központ környezetében szintén zajlik az építkezés: támfalat emelnek, rendezik a terepet a bekötőút, a lépcsők és a járdák kialakításához, emellett a fogyatékossággal élők közlekedését segítő kültéri lifteket is terveznek.

Bileckij szerint a központ Kárpátalja és a nyugat-ukrajnai régió egyik fontos rehabilitációs helyszínévé válhat. A korszerű egészségügyi ellátás és a modern felszerelések a katonák és veteránok, családtagjaik, valamint a harci cselekmények és támadások következtében sérült civilek fizikai és mentális felépülését is segíthetik.

A megyevezető köszönetet mondott a projekt megvalósítását támogató partnereknek, az ukrán egészségügyi minisztériumnak és a beruházást finanszírozó nemzetközi szervezeteknek.

Kárpátalja.ma

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