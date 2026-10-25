Véradásra várják az önkénteseket Munkácson

Október 29-én ismét véradó napot szerveznek Munkácson – közölte a Munkácsi Városi Tanács a Facebookk-oldalán.

A szervezők mindenkit arra biztatnak, aki megfelel a véradás feltételeinek, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez, és segítsen a vérátömlesztésre szoruló betegeknek.

A véradásra a Munkácsi Szent Márton Kórházban kerül sor, a Novak utca 8. szám alatt. A vérvételt a Kárpátaljai Megyei Vértranszfúziós Állomás szakemberei végzik, kijevi idő szerint reggel 9 órától.

Véradó lehet minden 18. életévét betöltött, 50 kilogrammnál nagyobb testsúlyú ukrán állampolgár, aki megfelel az egészségügyi követelményeknek. A véradás előtt a jelentkezők regisztráción, vérvizsgálaton és orvosi ellenőrzésen vesznek részt, valamint orvosi tanácsadásban részesülnek.

A véradók segítségére nap mint nap szükség van, hiszen a levett vér életmentő lehet a súlyos műtéten átesett betegek, a közúti balesetek sérültjei, a szülő nők, a daganatos betegek és a sebesült ukrán katonák számára.

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