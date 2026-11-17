Súlyos vasúti baleset történt Kárpátalján, Szolyva közelében: egy 35 éves nő mindkét lábát elveszítette, miután elütötte egy vonat.

A helyszínre mentőegység érkezett. Az egészségügyi dolgozók megállapították, hogy a nő mindkét lábán, térdmagasságban teljes traumás amputációt szenvedett, emellett traumás sokkot is diagnosztizáltak nála.

Az első sürgősségi ellátást követően a sérültet a szolyvai kórházba szállították.

A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

A mukachevo.net nyomán.

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