Vonat gázolt el egy 35 éves nőt Szolyva közelében
Súlyos vasúti baleset történt Kárpátalján, Szolyva közelében: egy 35 éves nő mindkét lábát elveszítette, miután elütötte egy vonat.
A helyszínre mentőegység érkezett. Az egészségügyi dolgozók megállapították, hogy a nő mindkét lábán, térdmagasságban teljes traumás amputációt szenvedett, emellett traumás sokkot is diagnosztizáltak nála.
Az első sürgősségi ellátást követően a sérültet a szolyvai kórházba szállították.
A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
A mukachevo.net nyomán.
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →