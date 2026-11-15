Vonat gázolt el egy fiatal férfit az Ungvári járásban

Súlyos sérüléseket szenvedett egy 22 éves férfi, akit vonat gázolt el az Ungvári járásban. A sérült állapota kritikus volt, a helyszíni ellátás során a szíve is leállt – írja a mukachevo.net internetes hírportál.

Az előzetes orvosi diagnózis szerint a férfi többszörös sérüléseket szenvedett: traumás amputáció következtében elveszítette jobb karját a vállövnél, valamint bal lábszárát. Emellett mindkét alsó végtagján nyílt csonttöréseket, továbbá súlyos koponya-agysérülést állapítottak meg nála.

A mentők újraélesztést végeztek, amellyel sikerült helyreállítani a vérkeringését. A férfit életveszélyes állapotban szállították kórházba.

A baleset körülményeit jelenleg vizsgálják.

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