Vonat gázolt halálra egy 18 éves lányt Lembergben

Október 18-án, 22 óra 5 perc körül halálos vonatgázolás történt Lembergben – közölte a rendőrség.

Az előzetes információk szerint a vonat elütött egy 18 éves, lembergi lakost. A lány olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Az ügyben a rendőrség nyomozói büntetőeljárást indítottak a vasúti, vízi vagy légi közlekedés biztonsági szabályainak megsértése miatt. Az ukrán büntető törvénykönyv 276. cikkének 3. része alapján az elkövető öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A rendőrség jelenleg is vizsgálja az eset körülményeit.

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