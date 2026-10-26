Vonattal ütközött egy személyautó Rahón

Vonat ütközött egy személyautóval Rahón. Az ütközés következtében a jármű az út szélére sodródott, egy hároméves kisfiú pedig megsérült.

A gyermek az édesanyjával az út szélén tartózkodott, amikor a baleset történt. A kisfiú agyrázkódást és horzsolásokat szenvedett.

Az egészségügyi dolgozók megvizsgálták a gyermeket, felmérték az állapotát, majd elsősegélyben részesítették. Ezt követően hordágyon szállították a rahói járási kórházba további vizsgálatok és kezelés céljából.

A balesetről értesítették a rendőrséget. Az ütközés körülményeit jelenleg vizsgálják.

A mukachevo.net nyomán.

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