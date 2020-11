Babják: a beregszásziak többsége nem tartja be a karanténszabályokat

Babják Zoltán, Beregszász polgármestere elégedetlenségét fejezte ki Facebook-oldalán az iránt, hogy a lakosság döntő többsége nem tartja be a járványügyi korlátozásokat.

A polgármester rávilágított arra, hogy tisztában van a koronavírus világjárványa miatti nehézségekkel. Tudja, hogy nagyon bonyolult ez az időszak mindenki, mind az üzleti élet, mind az egyházak, mind önkormányzatok számára. Az interneten és a médiában rengeteg különböző információ van, amelyek a kormány karanténos előírásának bojkottjával, be nem tartásával kapcsolatosak. Szerinte van, akinek az a meggyőződése, hogy nem is létezik a koronavírus, s csupán kitaláció mindez. Olyan is van, aki azért nem akarja betartani a karanténos szabályokat, mert nincs benne felelősségtudat. S olyan is akad, aki könnyű lefolyású betegségnek tartja a COVID-19-et, mint például az influenza. Emiatt azonban azt láthatjuk, hogy azokon a helyeken, ahol összejönnek az emberek, a többség nem visel maszkot, illetve nem tartja be a 1,5-2 méteres védőtávolságot.

“Tisztában kell lennünk azzal, hogy nincsenek tartalékban orvosok és ápolónők! Mindannyian hősiesen, erőn felül dolgoznak ők. Isten őrizzen bennünket attól, hogy bekövetkezzen az, amikor maguk az egészségügyi dolgozók válnak páciensekké, mert akkor már biztosan nem lesz, aki megmentse a betegeket!” – írta.

Babják Zoltán kitért arra is, hogy az első hétvégi karantén eredményei közel sem biztatóak. Sokan nem tartották be ugyanis a járványellenes előírásokat sem az üzletekben, sem a bevásárlóközpontokban, sem a piacokon. Nyomatékosította, hogy mennyiben ez így megy tovább, ha a lakosság nem viselkedik felelősen, akkor nem lehet majd megállítani a koronavírus lavinaszerű terjedését.

“A hétvégi karantén során a rendőrök az Állami Fogyasztóvédelmi Felügyelőség munkatársaival együtt ellenőrizték, hogy a vállalkozók miként tartják be a korlátozásokat. Nem kell kivárni, hogy mindenhol megjelenjenek az ellenőrök, ehelyett inkább felelősségtudatot kell tanúsítani: minden elárusítónak, minden üzlettulajdonosnak és minden vásárlónak meg kell követelnie a karanténos előírások betartását azoktól, akik semmibe veszik ezeket. Pontosan ez jelenti nyugalmunk megőrzésének a lényegét” – tette hozzá.

A polgármester szerint amennyiben Beregszász vezetése a Lemberghez hasonló nyilatkozatokat tett volna, akkor már adminisztratív szankciók és letartóztatások hulláma söpört volna végig a mesterséges szeparatizmus jegyeit viselő engedetlenség miatt.

“Az elmondottakat összegezve ismét Önökhöz szeretnék fordulni: szigorúan kövessék az orvosok, a szakemberek tanácsait. Mindenki érezzen felelősséget szerettei, rokonai, ismerősei, embertársai egészségéért! Ugyanis közös és személyes felelősségünk, hogy visszatérünk-e a normális élethez. Hatékony vakcina segítségével magunk mögött hagyhatjuk majd ezt az egész történetet a pandémiával… Addig viszont tartsunk be minden járványellenes előírást!” – zárta gondolatait a polgármester.

