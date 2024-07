Babják: a háború végéig maradhat az instabil áramellátás

Babják Zoltán, Beregszász polgármestere vasárnap Facebook-posztban reagált a villamosenergia-ellátást érintő kérdésekre.

„A városi tanács és a katonai adminisztráció nem befolyásolja a lekapcsolásokat és az ütemtervek sorrendjét. Kizárólag a Zakarpattyaoblenerho felelős a villamosenergia-ellátásért, az áramtermelő vállalatoktól és külföldi hálózatoktól kapott villamosenergia mennyiségétől függően”

– írta annak kapcsán, hogy a közösségi médiában sokan felelősségre akarják vonni a felelősöket az áramkimaradásokért.

„Sajnos nem vették figyelembe azokat a hivatalos kéréseinket, amelyek szerint több létesítmény kerülne be a kritikus infrastruktúra soraiba, illetve racionálisabb lenne az áramszolgáltatás időtartama a kistérségben. Instabil az áramellátási rendszerünk, és valószínűleg az is marad a háború végéig”

– írta Babják.

A polgármester azt írta, hogy csak azokban az élelmiszerüzletekben és pékségekben van stabil áramellátás, ahol generátorok is működnek, így ezek a vállalatok a benzinköltséget is belekalkulálják az áraikba. Babják szerint amíg van benzinellátás a kutakon, addig nem kérhetnek humanitárius segélyként üzemanyagot. Hangsúlyozta: a városi tanács épülete sem tartozik a kritikus infrastruktúrához, így az épületben invertereket használnak, valamint generátoruk is van.

Az utcai világítás kapcsán megmagyarázta, hogy azért van egyes utcákon világítás az áramszünet ellenére, mert a közvilágítás csatlakozási pontja egy másik utcában van, és egy másik beosztásban.

„Azokon az utcákon is van áramszünet, ahol a járási adminisztráció vezetőjének családja él, illetve ott is, ahol én élek a családommal”

– jegyezte meg.

A polgármester bejegyzését azzal zárta, hogy mindezért egyedül az orosz vezetőség a felelős a Kremlben.

Kárpátalja.ma