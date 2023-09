Bocskor Andrea: az EU lépjen fel az ukrajnai kisebbségi jogok védelmében

Az ukrajnai kisebbségi politika kapcsán szólalt fel Bocskor Andrea, a Fidesz EP-képviselője az Európai Parlament plenáris ülésén.

A képviselő elmondta, hogy az országban másfél éve tart a háború. Szavai szerint a kárpátaljai magyarság is kiveszi a részét a teendőkből: katonai szolgálatot teljesítenek, illetve belső-ukrajnai menekülteket fogadnak be. Bocskor Andrea rámutatott, hogy mindezek ellenére a kisebbségek, így a magyarság jogai is 2017 óta folyamatosan szűkülnek.

„Az EU, a Velencei Bizottság és több uniós tagország is kérte már Ukrajnát, hogy garantálják a nemzetközi kötelezettségvállalások szerinti kisebbségi jogokat, állítsák helyre a korábbi anyanyelvi és oktatási jogokat. Ez a 2022-es kisebbségi törvényben nem valósult meg, de az első olvasatban elfogadott módosítási tervezet sem orvosolja a főbb gondokat. Egy EU-ba törekvő ország nem foszthatja meg európai kisebbségeit attól, hogy anyanyelvi iskolákat működtessenek és nemzeti közösségként éljenek történelmi lakóhelyükön”

– fejtette ki.

Bocskor Andrea a munkácsi magyar középiskola kapcsán is kifejtette véleményét.

Felháborítónak nevezte az iskola igazgatójának indokolatlan leváltását, a tanévnyitón a magyar nemzeti szimbólumok használatát és a magyar himnusz lejátszását.

„Ez egyáltalán nem európai és nem demokratikus!”

– hangoztatta, hozzátéve: reméli, hogy az EU ez ügyben intézkedni fog.

