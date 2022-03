Csalódott a NATO-ban az ukrán külügyminiszter

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter szombaton azt vetette a NATO-tagországok szemére, hogy meghajoltak az orosz nyomás előtt azzal, hogy nem döntöttek repüléstilalmi övezet kialakításáról. Ukrajna eddig „nem ilyen erőként képzelte el a NATO-t” – mondta Kuleba televíziós nyilatkozatában.

Az orosz állami légügyi hatóság szombaton közölte: azt ajánlja azoknak az orosz légitársaságoknak, amelyek külföldi cégektől is bérelnek gépeket, hogy függesszék fel külföldi járataikat. A legnagyobb orosz állami légitársaság, az Aeroflot be is jelentette, hogy keddtől nem repül külföldre, az egyetlen kivétel Fehéroroszország.

Forrás: hirado.hu