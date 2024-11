Dobsa István: a nehéz időkben össze kell fognunk

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ) közgyűlése Dobsa Istvánt választotta meg elnökének november 9-én, ennek kapcsán a Kárpátalja.ma-nak beszélt jövőbeli terveiről a szervezet elnökeként.

„Nem tisztséget, hanem feladatot vállaltam, hiszen az ifjúsági szervezet nehéz időszakát éli, de ez nem új keletű, hiszen az országban háború van. Mindenki megpróbál ehhez igazodni, így az ifjúsági szervezet sorait is próbáljuk ebbe az irányba alakítani, ezért egyfajta két területű működés mellett szántuk el magunkat immár másfél éve”

– mondta Dobsa István.

Szavai szerint „ez azt jelenti, hogy a jelenleg anyaországban élő kárpátaljai magyar fiataloknak is próbálunk közösségi teret biztosítani – negyedévente legalább valamilyen jelentősebb eseménnyel –, de ugyanakkor az is fontos, hogy az idehaza lévő kárpátaljai fiatalság is tudjon találkozni”.

Hozzátette: természetesen a hadiállapot szabályait mindig figyelembe veszik, emiatt inkább sporteseményeket szerveztek az elmúlt időszakban.

Dobsa István beszélt arról, hogy

a KMKSZ ISZ következő eseménye november 23-án egy fotókiállítás és díjátadó lesz, valamint arról, hogy esszépályázatot fognak hirdetni a tavaly elhunyt Barta József emlékére.

A tisztújító közgyűlés kapcsán kiemelte: reméli, a közgyűléssel valami megújulhat, új lendületet vehet a szervezet.

„Továbbra is határozott véleményem, hogy egy ifjúsági szervezetet minimum ifjú vezethet, ezért én, ahogy a közgyűlésen is, itt is kiemelném, hogy utolsó mandátumomhoz érkeztem. Elnökségi időszakom alatt azt szeretném elérni, hogy jelenjen meg az a fiatal generáció, akik át tudják venni majd a stafétát tőlük, és ezt az ifjúsági szervezetet tovább működtetik, generációról generációra őrizzük azt, hogy Kárpátalján legyenek tenni akaró fiatalok”

– magyarázta.

Dobsa István elnök rövidtávú célja között szerepel a kárpátaljai ifjúsági szervezetekkel való kapcsolatfelvétel.

„Határozott véleményem, hogy ebben a nehéz időben össze kell fognunk és össze kell zárnunk a sorainkat, ezért az elkövetkezendő napokban keresni fogom őket, és közös eseményekben gondolkodunk. El fogunk látogatni az egyetemi diákközpontokba, így főiskolára és az ungvári egyetemre, hiszen fontos az, hogy tudjanak a szervezetről, ismerjék a szervezetet, és legyen a fiataloknak kedvük csatlakozni. Vártunk már eleget, most a lehetőségekhez mérten, a törvényeket szigorúan betartva, de dolgoznunk kell. Én ezt jelöltem ki saját magamnak, és örülök annak, hogy ezzel nem maradtam egyedül, hiszen a szervezet egy többtagú elnökséggel és fiatal alelnökökkel kezdi meg újra a működését”

– nyilatkozta a KMKSZ ISZ elnöke.

Szabó Kata

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Kárpátalja.ma