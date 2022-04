Élesen bírálta a német államfőt Ukrajna berlini nagykövete

A berlini ukrán nagykövet, Andrij Melnyik azzal vádolja Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnököt, hogy túl közel áll Oroszországhoz – számolt be a német Focus Online vasárnap.

Melnyik a Tagesspiegelnek úgy fogalmazott: „Steinmeier számára az Oroszországgal való kapcsolat alapvető, sőt szent dolog volt és marad is, bármi történjék, még az agressziós háború sem játszik ebben nagy szerepet”.

Hozzátette: Vlagyimir Putyin orosz elnök azon a véleményen van, hogy „nem létezik ukrán nép, nincs ukrán nyelv, nincs kultúra, és ezért nincs állam. Úgy tűnik, Steinmeier osztja azt az elképzelést, hogy az ukránok valójában nem léteznek”.

Az ukrán nagykövet szerint Németországnak továbbra is túlságosan kötődik Oroszországhoz, így például a gáz, az olaj és a szén terén. Kiemelte: Steinmeier kancelláriaminiszterként, később pedig külügyminiszterként tett intézkedései is hibásak voltak. Mint fogalmazott: „Steinmeier évtizedek óta pókhálószerűen szövi a kapcsolatokat Oroszországgal. Sokan, akik most a koalíciós kormány vezetői, részt vesznek ebben”.

Melnyik név szerint említette a szociáldemokrata Olaf Scholz kancellár diplomatáit, Jens Plötner kül- és biztonságpolitikai tanácsadót, valamint Andreas Michaelis külügyi államtitkárt.

Forrás: hirado.hu

Kép forrása: Ukrajna Németországi Nagykövetsége