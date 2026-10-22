Észtország 10 millió euróval támogatja Ukrajna légvédelmét

Észtország további 10 millió eurót biztosít Ukrajna katonai támogatására a NATO PURL-kezdeményezésén keresztül – jelentette be Margus Tsahkna észt külügyminiszter.

A tárcavezető az X közösségi oldalon közölte, hogy az újabb hozzájárulással

31 millió euróra emelkedik Észtország teljes támogatása a program keretében.

A forrásokból Ukrajna sürgősen szükséges légvédelmi eszközökhöz és lőszerekhez juthat.

Tsahkna tájékoztatása szerint Észtország idén a bruttó hazai terméke 0,3 százalékának megfelelő katonai segítséget nyújtott Ukrajnának. Hangsúlyozta, hogy az ukrán energetikai infrastruktúrát érő orosz támadások következtében több százezer ember maradt áram nélkül. A tél közeledtével ezért különösen fontosnak nevezte a támogatást az emberéletek védelme és az alapvető szolgáltatások fenntartása szempontjából.

Az észt külügyminiszter szerint Ukrajna védelmi képességeinek erősítése korlátozhatja Oroszország lehetőségét arra, hogy saját feltételeit kényszerítse rá a békefolyamatra. Egyúttal a támogatás folytatására és az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozására szólított fel.

A PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) a NATO olyan kezdeményezése, amelynek keretében a szövetséges országok amerikai gyártmányú fegyverrendszereket vásárolnak Ukrajna számára. A NATO főtitkárának korábbi közlése szerint a program révén érkezett Ukrajnába a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges rakéták mintegy 70 százaléka.

Kárpátalja.ma

Forrás: Radio Szvoboda

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