Észtország 10 millió euróval támogatja Ukrajna légvédelmét
Észtország további 10 millió eurót biztosít Ukrajna katonai támogatására a NATO PURL-kezdeményezésén keresztül – jelentette be Margus Tsahkna észt külügyminiszter.
A tárcavezető az X közösségi oldalon közölte, hogy az újabb hozzájárulással
31 millió euróra emelkedik Észtország teljes támogatása a program keretében.
A forrásokból Ukrajna sürgősen szükséges légvédelmi eszközökhöz és lőszerekhez juthat.
Tsahkna tájékoztatása szerint Észtország idén a bruttó hazai terméke 0,3 százalékának megfelelő katonai segítséget nyújtott Ukrajnának. Hangsúlyozta, hogy az ukrán energetikai infrastruktúrát érő orosz támadások következtében több százezer ember maradt áram nélkül. A tél közeledtével ezért különösen fontosnak nevezte a támogatást az emberéletek védelme és az alapvető szolgáltatások fenntartása szempontjából.
Az észt külügyminiszter szerint Ukrajna védelmi képességeinek erősítése korlátozhatja Oroszország lehetőségét arra, hogy saját feltételeit kényszerítse rá a békefolyamatra. Egyúttal a támogatás folytatására és az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozására szólított fel.
A PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) a NATO olyan kezdeményezése, amelynek keretében a szövetséges országok amerikai gyártmányú fegyverrendszereket vásárolnak Ukrajna számára. A NATO főtitkárának korábbi közlése szerint a program révén érkezett Ukrajnába a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges rakéták mintegy 70 százaléka.
Forrás: Radio Szvoboda