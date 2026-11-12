Felelősségre vonást követel az ukrán gyermekek elhurcolásának ügyében az EP

Felelősségre vonást követel az ukrán gyermekek elhurcolásáért vagy kényszerű áttelepítéséért felelősökkel szemben az Európai Parlament a csütörtökön, brüsszeli plenáris ülésén elfogadott állásfoglalásában.

Az 536 szavazattal, nyolc ellenében és 37 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban az európai parlamenti (EP-) képviselők elítélték az ukrán gyermekek szisztematikus áttelepítését, erőszakos elhurcolását Oroszországba, illegális örökbeadását, erőszakos eloroszosítását, ideológiai átnevelését és katonai nevelését.

Az európai parlamenti képviselők felszólították Oroszországot, hogy haladéktalanul, biztonságos módon és feltétel nélkül juttasson vissza minden erőszakkal elhurcolt ukrán gyermeket Ukrajna nem megszállt területére.

Leszögezték, hogy a gyermekek visszatérése a nemzetközi jog szerinti kötelezettség, és soha nem használható alkueszközként vagy tehető függővé területi engedményektől, fogolycseréktől vagy más politikai megállapodásoktól.

Az EP-képviselők szerint a gyermekek hazatérésének kiemelt helyet kell kapnia az ukrajnai háború lezárását célzó valamennyi diplomáciai kezdeményezésben és tárgyaláson, valamint az igazságos és tartós béke feltételeiről szóló egyeztetéseken.

Hangsúlyozzák azt is, hogy a felelősségre vonás és az elszámoltathatóság nem állhat meg az orosz legfelső vezetésnél, az emberiesség elleni bűncselekmények elkövetőinek és támogatóinak teljes hálózatára ki kell terjednie.

Az állásfoglalásban idézett különböző jelentések szerint 2026 szeptemberéig 20 651 olyan esetet erősítettek meg, amelyekben ukrán gyermeket telepítettek át, vagy hurcoltak el erőszakosan Oroszországba.

A becslések szerint körülbelül 1,6 millió ukrajnai gyermek maradt orosz megszállás alatti területeken.

Családjához 2026. október 28-ig 2752 ukrán gyermeket küldtek vissza.

Forrás: MTI

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