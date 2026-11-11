Kaja Kallas: Oroszország semmibe veszi az emberi életet

Az ukrán gyermekekkel szembeni bánásmód, elhurcolásuk az elmúlt négy során a legvilágosabb példája annak, hogy Oroszország semmibe veszi az emberi életet – jelentette ki Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben szerdán.

Az Európai Parlament kétnapos brüsszeli plenáris ülésének az Oroszországba erőszakkal elhurcolt vagy az orosz megszállás alatt álló ukrán területeken élő ukrán gyermekek helyzetéről tartott vitáján Kallas hangsúlyozta: az orosz kormány Vlagyimir Putyin orosz elnök által jóváhagyott politikájának része az ukrán gyermekek elhurcolása Ukrajna megszállt területeiről Oroszországba.

Eddig több mint 20 500 gyermeket deportáltak jogellenesen.

Az Oroszország által ideiglenesen megszállt ukrán területeken zajló, államilag irányított kampány célja az ukrán gyermekek ukrán identitásának felszámolása már egészen kisgyermekkortól.

Minden erre vonatkozó bizonyíték emberiesség elleni bűncselekményre utal – szögezte le az uniós főképviselő.

Kijelentette: mivel Oroszország csakis egy kiterjedt személyi és szervezeti hálózat révén képes működtetni a gyermekek deportálására, ideológiai átnevelésére és jogellenes örökbeadására épülő „szörnyűséges rendszerét”, az Európai Unió szankciókkal sújtotta az ezért felelős embereket és szervezeteket.

A közelmúltban tovább bővítette a listát, mely immár ukrán gyermekek átnevelését célzó táborokat is tartalmaz Észak-Korea területén.

„Oroszország elrabolja a gyermekeket, Észak-Korea pedig ideológiailag átneveli őket. Így osztják fel egymás között a feladatokat a diktatúrák” – fogalmazott Kallas, majd hangsúlyozta: az uniós diplomácia gondoskodik arról, hogy a világ ne feledkezzen meg ezekről a gyermekekről.

Nemzetközi szinten tesz lépéseket a gyermekek felkutatása, egészségi és jogi helyzetük felmérése, valamint hazatérésük biztosítására.

„Minden egyes gyermek, aki hazatérése után beszámol az átélt fenyegetésekről, a pszichológiai nyomásról és az életveszélyes körülményekről, újabb emlékeztető arra, miért kell megragadnunk minden kínálkozó lehetőséget” – fogalmazott Kallas, majd hozzátette: ha Oroszország valóban komolyan venné az ukrán gyermekek védelmét, azonnal biztosítaná a biztonságos és rendszeres kapcsolattartást a gyermekek, valamint szüleik, rokonaik és törvényes gyámjaik között.

A főképviselő megdöbbentőnek nevezte azt az értesülést, mely szerint valószínűsíthető, hogy Oroszország az elrabolt ukrán gyermekeket a frontra küldi, hogy Ukrajna ellen harcoljanak.

Kijelentette: az Európai Unió mindig is támogatta az igazságos és tartós békére irányuló törekvéseket, Oroszország azonban semmi jelét nem mutatja annak, hogy készen állna a tárgyalásokra.

A Herszon megyei Oleski városában kihirdetett humanitárius tűzszünet ugyanakkor bizonyítja, hogy Oroszország képes lenne véget vetni az ukrán nép szenvedéseinek, ha akarja – mondta Kallas.

„Oroszország azonban nem érdekelt a békében. Úgy véli, hogy messzemenő követeléseket támaszthat, és végül többel távozhat, mint amivel korábban rendelkezett” – fogalmazott.

Kallas végezetül felhívta a figyelmet arra, hogy az ukrajnai háború tárgyalásos lezárásakor nem csupán az Oroszország által az európai kontinensre jelentett biztonsági kockázatot kell mérsékelni, hanem biztosítani szükséges minden egyes ukrán gyermek visszatérését a szüleihez.

Ennek elmulasztása örök szégyenfolt marad az emberiség történelmében – tette hozzá beszédében az uniós diplomácia vezetője.

Ferenc Viktória, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője a vita során elmondott beszédében megrendítőnek nevezte, hogy gyermekek válnak az ukrajnai háború áldozatává, majd elítélte Oroszország ukrajnai gyermekek sérelmére elkövetett cselekedeteit, és a gyermekek elleni minden jogsértést.

„A háború tragikus következményeit enyhítenünk kell. A legfontosabb feladatunk azonban, továbbra is a háború megszüntetése és a béke megteremtése” – fogalmazott Ferenc Viktória, majd hozzátette: az ukrajnai gyermekek számára „a béke a legfontosabb ajándék”.

Forrás: MTI

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →