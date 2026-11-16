Kallas: Oroszország továbbra is a háború fenntartására törekszik

Oroszország 2021-ben egyértelmű háborús ürügyként egy követeléslistát terjesztett elő, most ugyanezeket a követeléseket ismétli meg, sőt továbbiakat is hozzáad, ami egyértelműen arra utal, hogy a háború fenntartására törekszik – jelentette ki Kaja Kallas, az kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő hétfőn Brüsszelben.

Az EU-tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve a főképviselő közölte: a miniszterekkel egy olyan követeléslistán dolgoznak, amely választ ad az Oroszország által megfogalmazott maximális követelésekre. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a legfontosabb feladat jelenleg a tűzszünet elérése, amely lehetővé tenné az érdemi béketárgyalások megkezdését.

(Nyitókép: Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozik a sajtó képviselőinek az EU-tagországok külügyminisztereinek találkozója előtt Brüsszelben 2026. január 29-én. (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)

MTI

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