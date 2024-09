Kárpátaljaiak a KCSSZ közgyűlésén

Topolyán, Délvideken tartotta a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége az őszi közgyűlését szeptember 21-én, amelyen a 8 kárpátaljai tagszervezet közül 4 képviseltette magát, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete, a Sámuel Alapítvány, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat és a Rózsahölgyek Társasága. Továbbá 3 önkéntes is velünk tartott Kárpátaljáról, Barta Henrietta, Tarpai Julianna és Tóth Patrik.

A napirendek elfogadása után megtörtént a mandátumvizsgálat és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása, ezt követően Márton Zsuzsanna, a KCSSZ elnökasszonya megtartotta elnöki beszámolóját. A szövetség elnöksége közé új magyarországi elnökségi tag megválasztása következett. A KCSSZ közgyűlésének küldöttei Görcz Gyula Csabát, az Alpokalja Nagycsaládos Egyesület elnökét választotta meg a KCSSZ magyarországi elnökségi tagjának.

A tavalyi évben szervezte a KCSSZ az első Összetartozunk! Kárpát-medencei nyári tábort Felvidéken, idén pedig a másodikat a Vajdaságban. A tábor célja az volt, hogy biztosítsa a civil szervezetek jövőjének utánpótlását, mialatt az öt országból érkező fiatalok egymástól tanulva és egymásra támaszkodva élik meg a táborban eltöltött hét napot. Olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy a közgyűlésen a fiatalok bemutatták jövőbeli céljaikat, ifjúsági tagozatot szeretnének alakítani és kapcsolódni a szövetséghez.

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége új, vajdasági taggal is bővült. Az adai Tűzsziget Tisza Menti Nagycsaládos Egyesület lett a szövetség 95. tagszervezete.

Hogy színesebbé tegyék az eseményt, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége és a topolyai 3+ Nagycsaládosok Egyesülete összefogásával kibővítették az Itthon, együtt, veletek! elnevezésű konferenciával, így a résztvevők egy kellemes hétvégét tölthettek együtt Délvidéken, csodálatos őszi időben, remek hangulatban, gazdag programokkal tele.

A konferencia előadásaival arra ösztönözték a jelenlevőket, hogy közösségeikben erősítsék a szülőföldhöz való kötődést, a kerekasztal-beszélgetésen pedig bemutatták a szülőföldön való boldogulás jó gyakorlatait.

A konferencián dr. Koncz Zsófia Családokért Felelős Államtitkár, dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke, Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Szatmári Adrián, Topolya polgármestere és Márton Zsuzsanna, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége elnöke is részt vett.

Márton Zsuzsanna szavait idézve: „A száraz elnökségi bemutatás mellett az ifjúsági tagozatot mutattuk be. Ők fogalmazták meg, hogyan szeretnének a KCSSZ életében részt venni. Mi nagyon boldogok vagyunk, frissítő volt számunkra. A közel 94 tagszervezeti vezető számára az ifjúság a jövő, kezükbe adtuk a kulcsot.”

A közgyűlést követően Szatmári Adrián, Topolya polgármestere köszöntötte a vendégeket. A helyi családpolitikáról beszélt.

„Szeretném kiemelni, hogy növeltük az újszülöttek utáni támogatások összegét, 30 ezer dinár igényelhető erre a célra a községi költségvetésből. Ugyanakkor mintegy 20 százalékkal csökkentettük az iskoláskor előtti intézményben az ellátás díját, és további csökkentések várhatók. Az önkormányzat támogatja az elemi iskola első osztályos diákjait, nyolcezer dinárral. A középiskolások esetében ugyanez a támogatás igényelhető, itt az összeg tízezer dinár.”

A gyermekes családok támogatási rendszere Szerbiában is fejlődik – hangzott el az eseményen.

„Hétfőn kezdi meg a parlament a gyermekes családok támogatásáról szóló törvény módosításának a vitáját, amely a 2024. január 1-étől született gyermekek esetében jelentős mértékben növeli meg a családi pótlék összegét. Az első gyermek esetében fél millió dinár, a második gyermek esetében hatszázezer, a harmadik gyermek esetében több mint kétmillió, és a negyedik gyermek esetében több mint hárommillió” – mondta dr. Pásztor Bálint.

Koncz Zsófia, Magyarország Családokért Felelős Államtitkára az anyaországból származó támogatások fontosságára hívta fel a figyelmet, amelyek a családalapításra, közösségépítésre és a szülőföldön maradásra ösztönözhetnek. „Ami nagyon fontos, az a Köldökzsinór program, ami a határon túli édesanyáknak anyaságát biztosítja, de van a fiatalok életkezdési támogatása, a babakötvény, ezek mind nagyon fontosak. Ha bárhol járunk a Kárpát-medencében, azt látjuk, hogy a magyar kormány támogatásával óvodák tudtak épülni, megújulni, továbbá iskolák, játszóterek, közösségi terek.”

A kerekasztal-beszélgetésen Juhász Bálint, a Tartományi Képviselőház elnöke, Márton Zsuzsanna, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége elnöke, Tarpai József, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete elnöke, Szőllősi Tibor, a temerini Szent Rozália és hozzátartozó filiák plébánosa, Jurcsák Turcsányi Tímea élelmiszeripari mérnök, családi vállalkozó vett részt. A beszélgetés moderátora Hideghéthy Andrea, a felvidéki Szövetség a Közös Célokért ügyvezető igazgatója és a Felvidék.ma szerkesztője, újságírója.

Olyan kérdéseket vitattak meg, miért maradtak szülőföldjükön, miért fontos ez számukra, és ezt az identitást hogyan adják tovább gyermekeiknek.

A konferenciát a néptáncosok bemutatójával zárták.

A kései ebéd után közösen elindultunk a tagszervezetek képviselői Cservenák Kancsár Izabella, a 3+ Nagycsaládosok Egyesületének elnöke vezetésével Topolyát megismerni.

Utunk először a Topolyai Sport Club arénájához vezetett. A TSC Aréna Szerbia legkorszerűbb stadionja. 4.500 férőhellyel rendelkezik, az UEFA besorolása szerint 3. kategóriába tartozik, ezzel pedig nemzetközi mérkőzések megrendezésére is jogosult.

A TSC Aréna multifunkciós létesítmény, melyben a tervek szerint a futballmérkőzéseken kívül más események megrendezése is lehetséges.

A következő állomás a topolyai tájház volt. Az épület a mestergerendába vésett évszám alapján 1843-ban épülhetett. Az biztos, hogy a település hagyományos építészetének egyik utolsó példája. Másfél évszázados fennállása alatt kisebb átépítéseken esett át, de kinézetében és funkciójában alapvetően nem változott. Háromosztatú, jellegzetesen alföldi típusú lakóház. Berendezése a XIX–XX. század fordulójának időszakában készült. A tájházban elhelyezett néprajzi tárgyak egy része állandó, más része időleges adományokból származik.

Ezt követően a csoport szétvált: az önkéntes fiatalok visszatértek a stadionba, hogy megtekintsék a FK TSC – FK Novi Pazar mérkőzést, míg a többi résztvevő a katolikus templom felé vette az irányt.

A Sarlós Boldogasszony templomba érve Ft. Szakály József topolyai plébános fogadott minket. A mise előtt bemutatta az ország legmagasabb katolikus templomát, elmesélte a történetét. Az 5000 fős befogadóképességével Szerbia egyik legjelentősebb építészeti objektuma. A torony összmagassága 72,70 méter.

A templom felépítését annak idején Lippay Imre, az akkor még a régi templomban szolgálatot teljesítő plébános szorgalmazta és támogatta. Rajta kívül gróf Zichy János és családja, a kalocsai érsekség, valamint természetesen a hívek adományai is hozzájárultak a munkálatokhoz. Ami még jelentős, hogy a Kray családnak itt van a sírboltja, ők is a templom jótevői voltak, a Felvidékről származtak. Rengeteget jótékonykodtak, árvaházakat, járványkórházat alapítottak, sok mindenben támogatták a várost. Segítettek Topolya felvirágoztatásában, és ez sikeres is volt, hiszen egyre többen költöztek ide, úgyhogy valóban szükség lett a nagy templomra.

Vasárnap reggel lehetőség nyílt szabadkai városnézésre és piaclátogatásra, de kis csoportunk úgy döntött, hogy a hosszú út miatt hazaindul.

Pápai Brigitta,

KCSSZ,

Kárpátaljai régiós munkatárs