Jansa: Ukrajna támogatását ne kössék költségvetési feltételekhez

Szlovénia támogatja Ukrajna további pénzügyi megsegítését, de ellenzi, hogy annak feltételéül szabják a megállapodást az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről – jelentette ki Janez Jansa szlovén miniszterelnök pénteken Dublinban, az uniós tagországok informális csúcstalálkozójára érkezve szlovén újságíróknak.

Jansa elmondta:

megérti Németország és a többi, Ukrajna támogatásában jelentős pénzügyi terhet vállaló tagállam álláspontját, de nem tartja helyesnek, hogy a további segítségnyújtást összekapcsolják a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetésről folyó tárgyalásokkal.

A szlovén kormányfő szerint a következő hétéves pénzügyi keretről szóló egyeztetések önmagukban is nehezek, és egyelőre az sem biztos, hogy az év végéig sikerül megállapodásra jutni.

Friedrich Merz német kancellár hétfőn António Costának, az Európai Tanács elnökének írt levelében jelezte: Németország nem feltétlenül támogatja a következő hétéves költségvetés elfogadását, ha a tagállamok nem vállalnak közösen részt Ukrajna további finanszírozásából. Berlin szerint a segítségnyújtás terheit valamennyi tagállamnak viselnie kell.

Ukrajnának 2027-ben további mintegy 70 milliárd euró pénzügyi támogatásra lehet szüksége, amelyből várhatóan 45 milliárd eurót az EU-nak kellene biztosítania. A tagállamok között egyelőre nincs megállapodás arról, hogyan teremtsék elő az összeget.

Jansa hangsúlyozta: Szlovénia a támogatás folytatása mellett áll, ugyanakkor azt is elvárja, hogy az Ukrajnát segítő európai országok részt vehessenek az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokon.

A miniszterelnök szerint Európának már a tárgyalások kezdetétől szerepet kellett volna kapnia a diplomáciai egyeztetésekben, hiszen az Ukrajnának nyújtott pénzügyi segítség jelentős részét az európai országok biztosítják.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Jared Kushner amerikai különmegbízott a csütörtöki dublini egyeztetések után az európai országok részvételét ígérte a béketárgyalások következő fordulójában. Oroszország részéről azonban egyelőre nem érkezett egyértelmű megerősítés.

A dublini informális uniós csúcstalálkozón az ukrajnai háború és a további pénzügyi támogatás mellett arról is egyeztetnek, ki képviselje az EU-t a békefolyamatban. A támogatás finanszírozásának kérdése a november 26-27-re tervezett rendkívüli uniós csúcstalálkozón is napirendre kerül.

Forrás: MTI

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →