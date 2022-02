Megköszönte Magyarország segítségét Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója a csapi határátkelőnél február 27-én.

Elmondta, hogy sajnos Ukrajnában háború dúl, az elnök, Volodimir Zelenszkij jelenleg is Kijevben tartózkodik, ezzel is lelkesítve az ország népét, hogy álljanak ki Ukrajnáért, és ne engedjék be az ellenséget. Kijelentette, hogy egész Ukrajna összefogott, a katonák hősiesen védik az országot.

Mint mondta, Kárpátaljának kötelessége fogadni és ellátni az országot védők családtagjait.

Kijelentette, hogy megtartja és felügyeli a megyét, továbbá biztosítja azt, hogy ne legyen krízis.

Kifejtette, hogy a háború kezdete óta folyamatosan tárgyal a külföldi partnerekkel, és szinte azonnal kapott segítséget a megye. Kifejezte háláját Szijjártó Péter magyar külügyminiszternek és mindenkinek, aki segítő kezet nyújt.

Megerősítette Szijjártó azon kijelentését, ami az ukrán és magyar összefogásról szólt. Szavai szerint azon dolgoznak, hogy minden határátkelőn szervezetten működjön a munka, és az emberek kézből-kézbe kerüljenek a „magyar barátainkhoz”. Arra kérte a magyar felet, biztosítsa az ukrán menekültek ellátását.

Viktor Mikita szerint Kárpátalja közel 25 ezer embert fogadott be. Aláhúzta, hogy készen állnak arra, hogy még több embert helyezzenek biztonságba, amihez kellenek a humanitárius segélyek.

Kijelentette, hogy megtartják Kárpátalja stabilitását, és életük árán is megvédik.

– Nem engedjük be az ellenséget, a végsőkig harcolni fogunk

– zárta szavait.

Kárpátalja.ma