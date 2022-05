Kuleba: az olajembargót ellenzők cinkossá válnak Moszkva bűneiben

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter sürgette szerdán Ukrajna európai uniós partnereit, hogy mihamarabb vessenek ki embargót az orosz energiahordozókra. Úgy vélte, hogy akik ellenzik ezeket a lépéseket, valójában cinkossá válnak Oroszország ukrajnai bűneiben.

Erről a tárcavezető a Jevropejszka Pravda hírportál szerint egy tévéműsorban beszélt, kommentálva az EU-ban folyó vitákat a hatodik szankciócsomagról. Alapját az olajembargónak kellene képeznie.



“Most egy abszurd helyzetet figyelhetünk meg: az EU egyik kezével támogatja Ukrajnát, pénzügyi segítséget nyújt, különféle szankciókat vezet be Oroszországgal szemben, erőforrásokat mozgósít Ukrajna fegyverellátására, ugyanakkor továbbra is fizet Oroszországnak a gázért és az olajért, táplálva ezáltal az orosz hadigépezetet. Amíg Oroszország továbbra is eurómilliárdokat kap az uniótól, nem tudjuk összetörni a hadigépezetét” – hangsúlyozta Kuleba.



Üdvözölte egyúttal az olajembargóról folyó egyeztetések folytatódását.

“Annak persze nem örülünk, hogy 6-8 hónapot csúszik az embargó bevezetése, de a semminél ez is jobb. Egy dolgot szeretnék világosan elmondani: ha Európában bármely ország továbbra is ellenzi az orosz olajra vonatkozó embargót, akkor minden okunk megvan arra, hogy azt mondjuk: ez az ország cinkos az Oroszország által Ukrajna területén elkövetett bűncselekményekben. A nevükön kell nevezni a dolgokat, és kimondani az igazságot. Bármilyen érvük is legyen, ha az olajembargó ellen szólnak, az azt jelenti, hogy Oroszország oldalán játszanak, és osztoznak a felelősségben mindazért, amit (Oroszország) Ukrajnában tesz” – hangoztatta a miniszter.



Forrás: MTI