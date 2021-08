Ljasko: Ukrajnában az oltási arány meghaladja az európai szintet

Jelenleg a koronavírus elleni védőoltások aránya Ukrajnában meghaladja a világ és az európai szintet – jelentette ki Viktor Ljasko, egészségügyi miniszter.

„Az oltakozási arány Ukrajnában tovább növekszik. A múlt héten Ukrajnában 10 %-kal megnövekedett az oltások száma. Jelenleg magasabb arányban oltakozunk, mint Európában, vagy bárhol a világon. Arra kérek mindenkit, hogy oltassa be magát és védekezzen a koronavírus esetleges súlyos következményeitől – mondta a miniszter.

Ljasko azt is megjegyezte, hogy az egészségügyi rendszer terhelhetőségét is ellenőrzés alatt tartják. A lélegeztető gépek mindössze 3 %-a foglalt, így az ország továbbra is a járványhelyzet zöld szintjén marad.

A miniszteri kabinet augusztus 11-én döntött arról, hogy október 1-ig meghosszabbítja az adaptív karantént Ukrajnában.

