Orbán Anita: a legfontosabb, hogy minél hamarabb béke legyen Ukrajnában

A háborút lezáró béketárgyalásokon az Európai Unió legfontosabb célja lesz, hogy minél hamarabb béke legyen Ukrajnában – jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Brüsszelben hétfőn.

A tagországok külügyminisztereinek tanácsülését megelőzően magyar újságíróknak nyilatkozva Ukrajna kapcsán, az Abu-Dzabiban elkezdődött béketárgyalásokkal összefüggésben Orbán Anita nagyon fontosnak nevezte, hogy az európai uniós intézmények is a tárgyalóasztalnál foglalnak majd helyet.

Az Európai Unió Külügyek Tanácsa hétfői ülésének célja, hogy a tárgyalódelegáció mandátumát a szakminiszterek átbeszéljék, ugyanis az a legfontosabb, hogy minél hamarabb béke legyen Ukrajnában – hangsúlyozta.

Orbán Anita tájékoztatott arról, hogy a tárgyalás egy részén Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is részt vesz, aki beszámol az ország jelenlegi helyzetéről, valamint a téli felkészülésről.

A magyar külügyi tárcavezető közölte, hogy a tanácsülés napirendjén szerepel az „egyre növekvő” hibrid fenyegetettség témája, valamint a főként a Balti államokban nemrégiben tapasztalt hibrid támadások esetei.

„Ezek egy részének forrása ismert, tehát tudjuk, hogy honnan érkeznek, kik azok a szereplők, akik ezt elkövetik” – fogalmazott, majd kiemelte: mivel a hibrid támadások forrása több esetben nem ismert, a külügyi tanácsülés fontos témája lesz a közös fellépés meghatározása, valamint az elkövetők minél hamarabbi beazonosítása.

Elmondta:

a tagországi külügyminiszterek újabb szankciós listáról is döntenek hétfőn. Az egyik, a hibrid támadásokat érintő szankciós csomag keretében számos természetes és jogi személy kerül fel a megszorító intézkedések uniós listájára. Emellett az EU bankokat és üzleti szereplőket is szankciókkal fog sújtani

– tájékoztatott.

Forrás: MTI

(Nyitókép: Brüsszel, 2026. november 16. Orbán Anita külügyminiszter az Európai Unió tagállamainak külügyminisztereit tömörítő Külügyi Tanács brüsszeli ülése előtt 2026. november 16-án. MTI/EPA/Olivier Hoslet)

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