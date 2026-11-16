Orbán Anita: a legfontosabb, hogy minél hamarabb béke legyen Ukrajnában
A háborút lezáró béketárgyalásokon az Európai Unió legfontosabb célja lesz, hogy minél hamarabb béke legyen Ukrajnában – jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Brüsszelben hétfőn.
A tagországok külügyminisztereinek tanácsülését megelőzően magyar újságíróknak nyilatkozva Ukrajna kapcsán, az Abu-Dzabiban elkezdődött béketárgyalásokkal összefüggésben Orbán Anita nagyon fontosnak nevezte, hogy az európai uniós intézmények is a tárgyalóasztalnál foglalnak majd helyet.
Az Európai Unió Külügyek Tanácsa hétfői ülésének célja, hogy a tárgyalódelegáció mandátumát a szakminiszterek átbeszéljék, ugyanis az a legfontosabb, hogy minél hamarabb béke legyen Ukrajnában – hangsúlyozta.
Orbán Anita tájékoztatott arról, hogy a tárgyalás egy részén Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is részt vesz, aki beszámol az ország jelenlegi helyzetéről, valamint a téli felkészülésről.
A magyar külügyi tárcavezető közölte, hogy a tanácsülés napirendjén szerepel az „egyre növekvő” hibrid fenyegetettség témája, valamint a főként a Balti államokban nemrégiben tapasztalt hibrid támadások esetei.
„Ezek egy részének forrása ismert, tehát tudjuk, hogy honnan érkeznek, kik azok a szereplők, akik ezt elkövetik” – fogalmazott, majd kiemelte: mivel a hibrid támadások forrása több esetben nem ismert, a külügyi tanácsülés fontos témája lesz a közös fellépés meghatározása, valamint az elkövetők minél hamarabbi beazonosítása.
Elmondta:
a tagországi külügyminiszterek újabb szankciós listáról is döntenek hétfőn. Az egyik, a hibrid támadásokat érintő szankciós csomag keretében számos természetes és jogi személy kerül fel a megszorító intézkedések uniós listájára. Emellett az EU bankokat és üzleti szereplőket is szankciókkal fog sújtani
– tájékoztatott.
Forrás: MTI
(Nyitókép: Brüsszel, 2026. november 16. Orbán Anita külügyminiszter az Európai Unió tagállamainak külügyminisztereit tömörítő Külügyi Tanács brüsszeli ülése előtt 2026. november 16-án. MTI/EPA/Olivier Hoslet)