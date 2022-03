Putyin: a repüléstilalmi zónát alkalmazók hadviselő féllé válnak

Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton kijelentette, hogy Oroszország hadviselő félként tekintene azokra az országokra, amelyek részt vennének az Ukrajna fölötti repüléstilalmi zóna kialakításában és fenntartásában.

A február 24. óta orosz támadás alatt álló Ukrajna szeretné elérni, hogy a Nyugat létesítsen repüléstilalmi zónát, a NATO azonban – mint Jens Stoltenberg főtitkár pénteken is megerősítette – ezt a kérést egyelőre elutasítja.

Az Aeroflot orosz állami légitársaság alkalmazottaival televíziókamerák előtt beszélgetve Putyin azt mondta: a nyugati országok által Oroszország ellen hozott szankciók is „nagyon közel állnak egy háborús deklarációhoz”.

Megismételte azt az álláspontját, hogy Moszkvának meg kell védenie az oroszokat Kelet-Ukrajnában, Ukrajnát meg kell fosztani fegyvereitől és „nácimentessé” kell tenni, továbbá el kell érni azt is, hogy státusza katonailag semleges legyen. “Nem mehetünk el azok mellett a kijelentések mellett, hogy Ukrajna atomhatalom lehet” – hangoztatta.

A Nyugat azt követően foganatosított kemény szankciókat Oroszországgal szemben, hogy Putyin elrendelte az Ukrajna elleni támadást, amelyet a NATO-tagországok – rendszeresen megismételt álláspontjuk szerint – jogtalannak és provokálatlannak tartanak. Az elnök ráadásul a támadás megindításakor azt mondta, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor az orosz erők Ukrajna számos térségében, köztük Kijevben is támadtak katonai és polgári célpontokat.

Vlagyimir Putyin szombaton arról is beszélt, hogy nem tervezi hadiállapot kihirdetését Oroszországban. Kijelentette, hogy sorkatonákat nem vontak be az ukrajnai hadműveletekbe, azokat hivatásos katonák hajtják végre. Úgy vélte, nem is lesz szükség sorozásra, mert „minden terv szerint halad”.

Az Ukrajnával az elmúlt napokban megkezdett tárgyalásokról az orosz elnök azt mondta, hogy Moszkva letette javaslatait az asztalra, most az ukrán félen a sor, hogy reagáljon.

