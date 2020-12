Szijjártó: állandó megfélemlítésben élnek a magyarok Ukrajnában

Minden ígéret dacára állandó megfélemlítésben élnek a kárpátaljai magyarok Ukrajnában – közölte Szijjártó Péter csütörtökön az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) külügyminiszteri tanácsülése után a Facebookon.

A külgazdasági és külügyminiszter a Facebookra feltett videóban emlékeztetett, hétfőn az ukrán titkosszolgálat “rátörte az ajtót” a kárpátaljai magyarok politikai képviseletét ellátó Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) székházára, a szövetség elnökének, Brenzovics Lászlónak az otthonára, a Kárpátaljai Magyar Főiskolára és a kárpátaljai gazdaságfejlesztési programot lebonyolító szervezet irodájára, és “agresszív kommandósokkal biztosított” házkutatást tartott.



“Ez egy elfogadhatatlan jelenség, ez gyakorlatilag a régi szovjet kommunista típusú megfélemlítése az embereknek” – hangsúlyozta. Hozzátette, a magyarok állandó nyomás alatt tartása most már a legmagasabb szintű központi kormányzati politika része lett.



Elmondta: arra kérte az EBESZ elnökségét ellátó Albániát, hogy küldje a helyszínre megfigyelőit, ami meg is történt. Ugyanakkor a speciális megfigyelő kontingens kijevi vezetője megtiltotta a misszió tagjainak, hogy az ott élő magyarokkal kapcsolatba lépjenek, csak azt engedélyezte, hogy az ukrán titkosszolgálattal beszéljenek.



“Ez elfogadhatatlan, felháborító és botrányos is. Ellentétes az EBESZ céljaival és elveivel és ellentétes azzal a döntéssel, amivel létrehoztuk ezt a speciális megfigyelő missziót, amelynek működéséhez egyébként Magyarország is hozzájárul húsz emberrel és pénzügyi forrásokkal” – hangsúlyozta Szijjártó Péter.



A miniszter azt kérte az albán miniszterelnöktől, hogy lépjen fel, járjon közben az EBESZ missziója a magyar nemzeti közösség képviselőivel is kapcsolatba léphessen.



Kiemelte, elvárja a szolidaritást a NATO-tagállamoktól is; Magyarország mindaddig blokkolni fogja az észak-atlanti szövetség és Ukrajna közeledését, amíg az ukránok így bánnak a magyar nemzeti közösséggel.

