Szijjártó Kijevben: konstruktív együttműködésre kaptunk ígéretet

Kijevben tárgyalt Dmitro Kuleba ukrán és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter január 27-én.

Szijjártó Péter kifejtette: Magyarország számára fontos a kárpátaljai magyar közösség, amire összekötő kapocsként, erőforrásként tekintenek. „Amikor mi támogatjuk a kárpátaljai magyar közösséget, hitünk szerint erősítjük a magyar-ukrán együttműködést is. Arra kérjük Ukrajna minden polgárát, ennek tükrében tekintsenek a Magyarország területéről érkező támogatásokra is” – mondta.

A magyar politikus kifejtette: kiállnak Ukrajna integritása és területi szuverenitása mellett. Ez pedig értelmetlenné tesz mindenfajta szeparatizmussal kapcsolatos vádat.

A külügyminiszter beszélt a megvalósítani kívánt programokról. Elkészítették a záhonyi Tisza híd felújítási terveit, valamint szeretnék végrehajtani a munkálatokat. Sokadjára is kihangsúlyozta: Magyarország kész új határátkelőhelyet nyitni Nagyhódos és Nagypalád között, valamint továbbra is kész 50 milliónyi hitellel támogatni kárpátaljai útépítéseket. Levezetik az M3-as és M31-es autópályát is a határig, továbbá segítik az ukrajnai infrastruktúra kiépítését. Emlékeztetett: eddig összesen 16 milliárd forinttal támogattak 34 ezer kárpátaljai gazdasági pályázatot, ami által 22 milliárd forintnyi fejlesztés jött létre a megyében.

„Dmitróval őszintén tudunk beszélni egymással és el tudtuk mondani mi az, ami rossz érzést kelt egymás országaiban. A szélsőséges megnyilvánulások ezek közé tartoznak. Ezéret azon kell lennünk, hogy ezeket a szélsőséges elemeket minél jobban kiiktassuk a kétoldali kapcsolatokból, ezért arra kértem a miniszter urat, hogy a kapcsolatainkban feszültséget keltő oktatási törvény kapcsán kezdjen közös munkába a két ország között létrejött oktatási munkacsoport. Szijjártó Péter szerint a magyar iskolák jövőjével és a magyar nyelvórák számával kapcsolatban konstruktív együttműködésre kaptak ígéretet, ahogy arról is biztosította ukrán kollégája, hogy a kisebbségi törvény kapcsán érdemi párbeszédre kerül sor a kárpátaljai magyarokkal.

– Elkötelezettek vagyunk a kölcsönös tisztelet alapjához visszatérni a kétoldalú kapcsolatokban azon egyszerű igazságnál fogva, hogy sokkal jobb jóban lenni mint rosszban – zárta gondolatait Szijjártó Péter.

