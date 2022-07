Szilágyi: a Kárpát-medencei magyarságnak ki kell állnia a jogaiért

A Kárpát-medencében élő magyarságnak ki kell állnia a jogaiért, a megmaradásért és a szülőföldön való boldogulásért – hangsúlyozta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára hétfőn Budapesten.

Szilágyi Péter a külhoni magyar joghallgatóknak magyarországi képzést is biztosító, 2012-ben indult Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj idei ösztöndíjasait köszöntve a program céljának nevezte, hogy jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam jogrendszerének szaknyelvét egyaránt ismerő jogászokkal rendelkezzen a külhoni magyar közösség. Eddig több mint kétszáz hallgató vehetett részt a programban az egész Kárpát-medencéből – ismertette.

A kormánypárti politikus beszámolt arról, vannak olyan külhoni régiók, ahol a nemzetiségi jogok tekintetében “viszonylag jól állunk”, ugyanakkor olyanok is, mint Kárpátalja, ahol elveszik az elmúlt évtizedekben megszerzett jogokat. Szilágyi Péter egyebek mellett ezek között említette az anyanyelv-használathoz jogot.

A Dr. Szász Pál-ösztöndíj eredményeire térve jelezte: kialakult egy olyan generáció, amely érzékeny erre a témára, foglalkozik azzal és arra “szívből jövő feladatként tekint”.

A helyettes államtitkár egyúttal méltatta a programban résztvevő Budapesti Ügyvédi Kamarával kialakult együttműködést.

Klenanc Miklós jogász a többi között arról beszélt, hogy az ügyvédi irodák részéről “nagyon komoly” a túljelentkezés a gyakornokok fogadására. Úgy vélte, hogy az ügyvédi szféra hasznot, potenciált lát a külhoni kollégákban.

Szilágyi Péter az MTI kérdésére elmondta, hogy az idén 30 joghallgató nyert el ösztöndíjat, 22-en Erdélyből, 6-an a Vajdaságból, egy-egy hallgató a Felvidékről és Ausztráliából érkezett.

A nemzetpolitikai államtitkárság korábban azt közölte az MTI-vel, hogy az ösztöndíjat nappali tagozaton, szülőföldi felsőoktatási jogászképzésben résztvevő magyar nemzetiségű hallgatók nyerhetik el. Az ösztöndíjasok – az anyagi támogatás mellett – képzésben is részesülnek: nyári szakmai gyakorlatukat a Budapesti Ügyvédi Kamara által kijelölt neves budapesti ügyvédi irodánál töltik, ahol a gazdasági jog és a polgári jog területén bővíthetik ismereteiket, valamint építhetnek szakmai kapcsolatokat.

