Szirszkij: jelentősen kiéleződött a helyzet Harkivban

Jelentősen kiéleződött a helyzet Harkiv megyében az orosz csapatok határtérségben megindított támadása következtében – közölte vasárnap Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka.

„A héten jelentősen kiéleződött a helyzet Harkiv térségében, az Oroszországi Föderációval közös határ mentén”

– írta Szirszkij Telegram-oldalán.

„A helyzet nehéz, de az ukrán erők mindent megtesznek a védelmi vonalak és hadállások megtartása érdekében”.

Kijelentette, hogy az orosz csapatok egyes frontszakaszokon részeredményeket értek el.

Ukrán és orosz katonai megfigyelők, de más szakértők is abból indulnak ki, hogy a támadás egyelőre nem Harkiv városát célozza. A washingtoni hadtudományi intézet (ISW – Institute for the Study of War) szakemberei „korlátozott műveleti célokról” beszéltek, amelyek keretében a támadásokkal az ukrán erőket visszaszorítják a határtól, ezzel az orosz tüzérség lőtávolságába hozva a várost.

Az ISW szerint Oroszország stratégiai célja rákényszeríteni az ukrán vezetést arra, hogy katonákat csoportosítson át más frontszakaszokról. A művelet korlátozott volta miatt nem valószínű, „hogy az orosz csapatok nagyszabású offenzívát hajtanának végre Harkiv körbekerítésére, vagy elfoglalására”.

Forrás: hirado.hu/MTI

Nyitókép: korábbi felvétel, Ukrajinszke Pravda