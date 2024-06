Szirszkij: van esély megfordítani a helyzetet Kelet-Ukrajnában

Az Ukrajnát támadó orosz erők négy irányban is megpróbálnak előretörni az ország keleti részében, azonban van esély arra, hogy az ukrán hadsereg a maga javára tudja fordítani ezt a helyzetet – jelentette ki Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szerdán a Facebookon közzétett bejegyzésében.

Közölte, hogy ismét látogatást tett a keleti fronton, Harkiv megyében.

Az ellenség továbbra is támadó hadműveleteket hajt végre a régióban, fő erőfeszítéseit a kurahovei, a pokrovszki és a kupjanszki irányokra, valamint a megye székhelye, Harkiv felé összpontosítva. Emellett aktívan folytat rohamműveleteket Vovcsanszk és Csasziv Jar városok térségében, hogy elfoglalja és átvegye az irányítást e két település felett – írta.

Szirszkij szavai szerint az orosz csapatok más irányokban is hajtanak végre támadásokat azzal a céllal, hogy hosszabbra nyújtsák a front aktív vonalát, és ezáltal más területeken kössék le az ukrán erőket. Kiemelte, hogy az orosz csapatok Harkiv város irányába is megpróbálnak előrenyomulni, de ott az elmúlt időszakban jelentős veszteségeket szenvedtek. Vovcsanszkban a főparancsnok szerint az ukrán erők fő feladata a támadók megfékezése, maximális veszteségek okozása és fokozatos előrehaladás. Hozzátette, hogy az ukrán csapatok Kupjanszk térségében is védekezésre próbálják kényszeríteni az oroszokat.

Az ukrán katonai hírszerzésnél az Ukrajinszka Pravda hírportálnak elmondták, hogy a főcsoportfőnökség kiberspecialistái számos oroszországi kormányzati szerv és magáncég számítógépeit bénították meg egy nagyszabású DDoS támadással. A szerda délelőtt végrehajtott támadással elérhetetlenné tették az orosz védelmi tárca, valamint a pénzügyminisztérium, a belügyminisztérium, az igazságügyi, az ipari és energiaügyi minisztérium, továbbá az adóhivatal és a vámszolgálat honlapjait és szolgáltatásait.

Forrás: MTI

(Nyitókép: Military Media Center/TSN)