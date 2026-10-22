Ukrajna lakossága 28,5 millió főre csökkent

Az idei év közepére 28,5 millió főre csökkent Ukrajna lakosságra – közölte Ella Libanova, a Demográfiai és Életminőség-kutató Intézet igazgatója csütörtökön az ukrán nők kongresszusán az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint.

„Éppen néhány nappal ezelőtt fejeztük be a 2026 közepére vonatkozó népességbecslést: 28,5 millió fő. Félmillió fővel csökkent a lakosság. Ez nem annyira a haláleseteknek, mint inkább az elvándorlásnak köszönhető” – mondta Libanova.

A kutató szerint jelenleg a belső és a külső migráció egyaránt a demográfiai folyamatok legfontosabb alakító tényezője.

Libanova úgy vélekedett, hogy a hadiállapot eltörlése után újabb migrációs hullám indulhat el Ukrajnából, egyebek között azért, mert a férfiak külföldre utazhatnak az ott élő családtagjaikhoz.

„A migrációval kapcsolatban nem annyira az aggaszt, ami most történik, hanem az, ami a hadiállapot eltörlése után következik, amikor a férfiak lehetőséget kapnak a külföldre utazásra, illetve amikor hazatérnek a frontról. Nem tudunk majd olyan munkát és fizetést kínálni nekik, amelyet méltónak tartanak magukhoz. Ekkor felmerül a kérdés: hol egyesülnek újra az ukrán családok? Ukrajnában vagy az ország határain kívül? Nagyon tartok attól, hogy bekövetkezik a második, úgynevezett férfi migrációs hullám” – mutatott rá.

Az Eurostat június végi adatai szerint az Ukrajnát elhagyó, az Európai Unió országaiban ideiglenes védelemben részesülők száma meghaladta a 4,4 millió főt.

Forrás: MTI

Nyitókép: illusztráció, hirado.hu

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