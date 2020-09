Ukrajnának fontos a szlovákiai ukrán iskola megőrzése, avagy az a bizonyos kettős mérce

Minden ukrán állampolgár egyenlő. De az ukrán nemzetiségűek – állampolgárságtól függetlenül – egyenlőbbek. Vagy mégsem.

Volodimir Zelenszkij nemrég a szlovákiai ukrán oktatásról is szót ejtett pozsonyi munkalátogatásán. Örömmel jelentette be, hogy a szlovák féllel sikeresen megvitatták a „kisebbségek jogainak és érdekeinek biztosítását – ukránokét Szlovákiában és szlovákokét Ukrajnában”. Elnökünk hozzátette, milyen jó, hogy ebben a helyzetben egyik félnek sincs problémája. És mindezzel talán még meg is békélne az ukrajnai kisebbségi olvasó, ha itt pontot rak a mondandója végére. De nem tette. Államfőnk Szlovákiában kihangsúlyozta, hogy mennyire fontos a szlovákiai ukránok oktatásának támogatása az állam részéről. Mármint a szlovák államéról.

Tehát: ha az ukrán kisebbségről van szó külföldön, akkor előtérbe kerül az anyanyelvi oktatás kérdése. Mert ez az ukránoknak jár. És ha ehhez nem asszisztál a másik fél – jelen esetben Szlovákia –, akkor problémák vannak, akkor elnyomás van. Ha az Ukrajnában élő kisebbségekről van szó, mintha elsiklana ugyanezen jogok felett az ukrán fél: Zelenszkij maga látta el kézjegyével az anyanyelvi oktatást ellehetetlenítő törvényt márciusban.

Furcsa vezetés a miénk: olyan jogokat kér, amit ő maga nem biztosít. Nekünk csak a szavak és az ígéretek jutottak. De hát szegény ember az, aki ígérni sem tud rendesen…

SZ. K.

Kárpátalja.ma