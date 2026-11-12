Az európaiak csatlakoznak az Ukrajnáról szóló, következő nemzetközi találkozóhoz – jelentette ki Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja a Vesztyi hírszolgálatnak, miután csütörtökön Moszkvában, Jared Kushner üzletember társaságában mintegy két és fél órán át tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

„Az európaiak is részt vesznek a következő találkozón, és ezt nagyon fontos eseménynek tartjuk. Ők a partnereink, és számukra fontos, hogy bevonják őket” – mondta Witkoff a repülőtéren a TASZSZ orosz hírügynökség által átvett nyilatkozat szerint.

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója arról tett bejelentést, hogy a felek megállapodtak az ukrajnai rendezésről folytatott háromoldalú tárgyalások újabb fordulójáról. Mint mondta, a Whitkoffal és Kushnerrel folytatott megbeszélés során a felek részletesen értékelték az Abu-Dzabiban megtartott orosz-amerikai-ukrán tárgyalásokat.

Az orosz elnök a támogatásáról biztosította azt az amerikai elképzelést, hogy egy európai biztonsági rendszer kialakításán keresztül oldják meg Oroszország és Ukrajna biztonsági kérdéseit. Emlékeztette ezzel kapcsolatban partnereit Oroszország 2021-ben előterjesztett, vonatkozó javaslataira.

A Kreml tisztségviselője elmondta, hogy Oroszország kész az Egyesült Államok képviselőivel együttműködve haladéktalanul megkezdeni egy új, hosszú távú biztonsági architektúra paramétereinek egyeztetését. Kifejezte reményét, hogy Európa képviselői támogatni fogják ezt a munkát.

Mint mondta, Moszkva számít rá, hogy Witkoff és Kushner Dublinban továbbítja majd a moszkvai üzeneteket az európaiaknak és az ukránoknak.

Közölte, hogy az orosz és az ukrán fél egyeztetést folytat az eddigi legnagyobb léptékű fogolycsere feltételeiről. Azt hangoztatta, hogy Moszkva reméli: Kijev komolyan veszi az erre vonatkozó megállapodás teljesítését.

Bejelentette: Witkoff és Kushner támogatta Putyin javaslatát, hogy humanitárius missziót szervezzenek Konstyantinivkában, az Oleskiben megvalósított hasonló művelethez hasonlóan.

Forrás: MTI

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →