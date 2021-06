Zelenszkij: biztonsági kihívás Ukrajnának az Északi Áramlat-2 gázvezeték

Az Észak Áramlat-2 terve biztonsági kihívást jelent Ukrajnának, és az orosz gázvezeték üzembe helyezése elfogadhatatlan – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn, amikor telefonon beszélt Boris Johnson brit miniszterelnökkel.

Az ukrán elnöki iroda sajtóközleménye szerint a beszélgetés során szót ejtettek a két ország közötti párbeszédnek a legmagasabb szinten való folytatásáról. Zelenszkij megerősítette, hogy érvényben van a brit miniszerelnöknek szóló meghívás a “Krími platform” elnevezésű rendezvénysorozatot megnyitó csúcstalálkozóra, amelyet augusztus végén, Ukrajna függetlenné válásának harmincadik évfordulója alkalmából rendeznek meg Kijevben.

Közben Jurij Vitrenko a Naftohaz ukrán állami gázvállalat vezetője a Facebookon közzétett videoüzenetében arról értekezett, hogy az Egyesült Államok kongresszusának és elnöki adminisztrációjának bevonásával miképpen lehetne megállítani az Északi Áramlat-2 gázvezeték beindítását.

“Kiemelt tervünk, hogy leállítsuk az Északi Áramlat-2-őt az amerikai végrehajtó hatalmi ággal együtt” – hangsúlyozta. Szavai szerint többféle megoldás is létezik, és “vannak pozitív tendenciák”. Hozzátette, hogy az amerikai külügyminisztérium jelenleg fontolgatja szankciók bevezetését a gázvezeték üzemeltetőjével szemben. Ezen felül mérlegelik olyan szankciók bevezetését, amelyek lehetetlenné teszik a gázvezeték tanúsítási dokumentumainak beszerzését.

“A kérdés egyelőre nyitott, de az amerikai kormányzat most leállíthatja az Északi Áramlat-2-őt. Kiemelt prioritásunk, hogy meggyőzzük az Egyesült Államokat: ezt most tegyék meg” – szögezte le.

Elmondta, hogy ezen kívül az ukrán fél tárgyal az amerikai kongresszussal, amely meggyőzheti az adminisztrációt, hogy tartsa magát a kongresszus korábbi döntéséhez és vezessen be szankciókat az Északi Áramlat-2 ellen. Vitrenko megjegyezte, hogy létezik egy készenléti terv is: ha az amerikai kormányzat még sem vezet be szankciókat, akkor a kongresszus további jogszabályokat fogad el, amelyek továbbra is szankciók bevezetésére kényszerítik az adminisztrációt, illetve lehetetlenné teszik azok bevezetésének megkerülését.

Joe Biden amerikai elnök májusban jelentette be az Északi Áramlat-2 gázvezeték német-orosz projektjét kivitelező cégek ellen kivetett amerikai szankciók visszavonását.

Az Északi Áramlat-2 egy 9,5 milliárd eurós projekt, amelynek keretében két új, összesen évi 55 milliárd köbméter szállítási kapacitású vezetékkel bővül a Balti-tenger fenekén húzódó Északi Áramlat. Nyomvonala az oroszországi Viborgtól a németországi Greifswaldig tart. A mintegy 1200 kilométer hosszú új vezeték befejezéséhez még 80 kilométer hosszúságban kell lerakni csöveket. Kiépítésével Oroszország elvileg kiiktathatná Ukrajnát mint tranzitországot, és egyetlen útvonalra terelhetné át az Európának szánt orosz gázszállítmányok 80 százalékát.

Forrás: MTI