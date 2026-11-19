Olyan döntés született, amelynek értelmében Európa is részt vesz majd az Oroszországgal a háború lezárásáról folytatott tárgyalásokon – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Berlinben, az Ukrajnát katonailag támogatni kész országok vezetőinek ülése utáni sajtótájékoztatón.

Az államfő kifejtette, hogy erről a találkozó eredményeként született döntés. „Ez fontos. Éppen Ukrajna szorgalmazta a legaktívabban azt a megközelítést, amely szerint Európának valamennyi tárgyaláson részt kell vennie. Mostanra ezt sikerült elérni. Európát öt ország, az Európai Unió és a NATO képviseli majd. Amerika pedig teljes mértékben megérti, miért van szükség Európa erőteljes és összehangolt részvételére a tárgyalásokon”

– hangsúlyozta az ukrán elnök.

Zelenszkij szavai szerint még aznap külön megbeszélést folytat Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai különmegbízottakkal arról, hogy mikor és milyen napirenddel tartják meg a következő béketárgyalást Oroszországgal.

Forrás: MTI

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