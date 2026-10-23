Átadták az „1956 Kárpátalján” esszépályázat ösztöndíjait

2026. október 22-én ünnepélyes keretek között került sor az „1956 Kárpátalján” című esszépályázat ösztöndíjátadójára, amelynek során a legjobb pályamunkák készítői vehették át elismerésüket és ösztöndíjukat.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és Magyarország Beregszászi Konzulátusa az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából hirdette meg a pályázatot kárpátaljai iskolások számára. A diákok 2026. augusztus 7. és 2026. október 7. között nyújthatták be munkáikat. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok önálló kutatásaikon keresztül tárják fel a forradalom és szabadságharc kárpátaljai vonatkozásait, és hozzájáruljanak a helyi történelmi emlékezet megőrzéséhez.

A felhívásra összesen 25 pályamunka érkezett be, 13 kárpátaljai oktatási intézményből.

S.sz. Név Intézmény Osztály A benyújtott esszépályázat címe 1. Ahafonova Vivien Ungvári Dayka Gábor Líceum 11 Ungvár és környéke 1956-ban 2. Barancsik Petra Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 11 Az 1956-os forradalom hatásai Kárpátaljára 3. Bence Euniké Bátyúi Líceum 11 Emlékek és sorsok: Az 1956-os forradalom helyi és történelmi eseményei Kárpátalján 4. Béres Emese Kárpátaljai Magyar Líceum 11 1956 Emlékezete 5. Burók István Kisgejőci Egry Ferenc Líceum 7 Helyi történelmi események és személyes sorsok 6. Depcsinszkij András Munkácsi 2. sz. Tarasz Sevcsenko Középiskola 6 A családom – a történetem, a gyökereim, a jövőm. 7. Gál Szilvia Nagydobronyi Líceum 11 Elfojtott őszi álmok 8. Gazdag Zsófia-Hanna Jánosi Líceum 9 Beregszász és környéke az 1956-es forradalom idején 9. Horvát Dávid Kárpátaljai Magyar Líceum 11 1956 Kárpátalján – egy kárpátaljai magyar közösség szemszögéből 10. Horváth Csenge Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 9 1956 Kárpátalján- esszépályázat középiskolásoknak 11. Ködöböc Emília Jánosi Líceum 9 AZ 1956-OS FORRADALOM 12. Lőrinc Vanda Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 9 Emlékeinkben él – Kárpátalja az ’56-os forradalom és szabadságharc alatt 13. Maceda Enikő Nagymuzsalyi Hunyadi János Líceum 11 1956 Kárpátalján A forradalom hatása a beregszászi járásban és Nagymuzsaly helytörténeti példája 14. Máté Petra Nagyberegi Református Líceum 10 1956 Kárpátalján 15. Németh Sztella Jánosi Líceum 9 Kárpátalja 1956-ban 16. Papp Márk Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum 8 Egy napló, egy évszám, egy forradalom 17. Perevuznik Milán Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 11 A szabadság kárpátaljai visszhangja – Az 1956-os forradalom hatásai és a helyi diákellenállás története 18. Petrusinec Benjámin Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum 11 1956 Kárpátalján: suttogó láncok, élő sebek, elfojtott remények 19. Popovics Piroska Csenge Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola 11 1956. Családi visszaemlékezések. Nagymamám és a forradalom 20. Sass Emília Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 7 1956 Kárpátalján – egy forradalom visszhangja a határ túloldalán 21. Seres Leila Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 11 1956 Kárpátalján 22. Simon Csaba Adrián Bátyúi Líceum 11 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai hatásai és visszhangja 23. Somi Adrienn II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézet 11 Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai öröksége 24. Takács György Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 11 1956-os események Kárpátalján 25. Tar Milán Nagyberegi Református Líceum 11 56 Kárpátalján

S.sz. A „GENIUS” JA által működtetett tehetségpont Intézmény Pályamunkák száma 1. Bátyúi Bátyúi Líceum 2 2. Beregszászi Kárpátaljai Magyar Líceum 1 Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 7 II. RF KME FSZI 1 Jánosi Líceum 3 3. Kisgejőci Kárpátaljai Magyar Líceum 1 Kisgejőci Egry Ferenc Líceum 1 4. Munkácsi Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola 1 Munkácsi 2. sz. Tarasz Sevcsenko Középiskola 1 5. Nagyberegi Nagyberegi Református Líceum 2 6. Nagydobronyi Nagydobronyi Líceum 1 7. Péterfalvai Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum 2 8. Ungvári Ungvári Dayka Gábor Líceum 1 9. Vári Nagymuzsalyi Hunyadi János Líceum 1 Összesen: 13 oktatási intézmény 25

A beérkezett esszék változatos nézőpontokból dolgozták fel az 1956-os eseményeket. A diákok szakirodalomra, korabeli forrásokra, családi visszaemlékezésekre és interjúkra támaszkodva mutatták be a forradalom kárpátaljai hatásait, a szovjet rendszer elnyomását és a megtorlások következményeit. A helytörténeti példák és az emberi sorsok bemutatása révén a résztvevők elmélyíthették szülőföldjük történelmével kapcsolatos ismereteiket.

A pályamunkákat szakmai zsűri értékelte, amelynek tagjai Nedbál Klára, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum egykori történelemtanára, Szamborovszkyné Dr. Nagy Ibolya és Dr. Varga Róbert, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem munkatársai voltak. A szakmai értékelés eredményeként kialakult a végső sorrend, amely alapján döntés született az ösztöndíjak odaítéléséről.

Az ösztöndíjban részesülő pályázók:

I. helyezett: Simon Csaba Adrián (Bátyúi Líceum) – nettó 5000 UAH

II. helyezett: Ahafonova Vivien (Ungvári Dayka Gábor Líceum) – nettó 4000 UAH

III. helyezett: Sass Emília (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) – nettó 3000 UAH

Az esszépályázat eredményei azt mutatják, hogy a fiatalok érdeklődnek Kárpátalja történelme iránt, és fontos szerepet vállalhatnak a múlt helyi vonatkozásainak feltárásában és megismertetésében.

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

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