Átadták az „1956 Kárpátalján” esszépályázat ösztöndíjait

Kárpátalja.ma Oktatás

2026. október 22-én ünnepélyes keretek között került sor az „1956 Kárpátalján” című esszépályázat ösztöndíjátadójára, amelynek során a legjobb pályamunkák készítői vehették át elismerésüket és ösztöndíjukat.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és Magyarország Beregszászi Konzulátusa az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából hirdette meg a pályázatot kárpátaljai iskolások számára. A diákok 2026. augusztus 7. és 2026. október 7. között nyújthatták be munkáikat. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok önálló kutatásaikon keresztül tárják fel a forradalom és szabadságharc kárpátaljai vonatkozásait, és hozzájáruljanak a helyi történelmi emlékezet megőrzéséhez.

A felhívásra összesen 25 pályamunka érkezett be, 13 kárpátaljai oktatási intézményből.

S.sz.NévIntézményOsztályA benyújtott esszépályázat címe
1.Ahafonova VivienUngvári Dayka Gábor Líceum11Ungvár és környéke 1956-ban
2.Barancsik PetraBeregszászi Kossuth Lajos Líceum11Az 1956-os forradalom hatásai Kárpátaljára
3.Bence EunikéBátyúi Líceum11Emlékek és sorsok: Az 1956-os forradalom helyi és történelmi eseményei Kárpátalján
4.Béres EmeseKárpátaljai Magyar Líceum111956 Emlékezete
5.Burók IstvánKisgejőci Egry Ferenc Líceum7Helyi történelmi események és személyes sorsok
6.Depcsinszkij AndrásMunkácsi 2. sz. Tarasz Sevcsenko Középiskola6A családom – a történetem, a gyökereim, a jövőm.
7.Gál Szilvia Nagydobronyi Líceum11Elfojtott őszi álmok
8.Gazdag Zsófia-HannaJánosi Líceum9Beregszász és környéke az 1956-es forradalom idején
9.Horvát DávidKárpátaljai Magyar Líceum111956 Kárpátalján – egy kárpátaljai magyar közösség szemszögéből
10.Horváth CsengeBeregszászi Kossuth Lajos Líceum91956 Kárpátalján- esszépályázat középiskolásoknak
11.Ködöböc EmíliaJánosi Líceum9AZ 1956-OS FORRADALOM 
12.Lőrinc VandaBeregszászi Kossuth Lajos Líceum9Emlékeinkben él – Kárpátalja az ’56-os forradalom és szabadságharc alatt
13.Maceda EnikőNagymuzsalyi Hunyadi János Líceum111956 Kárpátalján A forradalom hatása a beregszászi járásban és Nagymuzsaly helytörténeti példája
14.Máté PetraNagyberegi Református Líceum101956 Kárpátalján
15.Németh SztellaJánosi Líceum9Kárpátalja 1956-ban
16.Papp MárkPéterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum8Egy napló, egy évszám, egy forradalom
17.Perevuznik MilánBeregszászi Kossuth Lajos Líceum11A szabadság kárpátaljai visszhangja – Az 1956-os forradalom hatásai és a helyi diákellenállás története
18.Petrusinec BenjáminPéterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum111956 Kárpátalján: suttogó láncok, élő sebek, elfojtott remények
19.Popovics Piroska CsengeMunkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola111956. Családi visszaemlékezések. Nagymamám és a forradalom
20.Sass EmíliaBeregszászi Kossuth Lajos Líceum71956 Kárpátalján – egy forradalom visszhangja a határ túloldalán
21.Seres LeilaBeregszászi Kossuth Lajos Líceum111956 Kárpátalján
22.Simon Csaba AdriánBátyúi Líceum111956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai hatásai és visszhangja
23.Somi AdriennII. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézet11Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai öröksége
24.Takács GyörgyBeregszászi Kossuth Lajos Líceum111956-os események Kárpátalján
25.Tar MilánNagyberegi Református Líceum1156 Kárpátalján

S.sz.A „GENIUS” JA által működtetett tehetségpontIntézményPályamunkák száma
1.BátyúiBátyúi Líceum2
2.BeregszásziKárpátaljai Magyar Líceum1
Beregszászi Kossuth Lajos Líceum7
II. RF KME FSZI1
Jánosi Líceum3
3.KisgejőciKárpátaljai Magyar Líceum1
Kisgejőci Egry Ferenc Líceum1
4.MunkácsiMunkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola1
Munkácsi 2. sz. Tarasz Sevcsenko Középiskola1
5.NagyberegiNagyberegi Református Líceum2
6.NagydobronyiNagydobronyi Líceum1
7.PéterfalvaiPéterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum2
8.UngváriUngvári Dayka Gábor Líceum1
9.VáriNagymuzsalyi Hunyadi János Líceum1
Összesen:13 oktatási intézmény25

A beérkezett esszék változatos nézőpontokból dolgozták fel az 1956-os eseményeket. A diákok szakirodalomra, korabeli forrásokra, családi visszaemlékezésekre és interjúkra támaszkodva mutatták be a forradalom kárpátaljai hatásait, a szovjet rendszer elnyomását és a megtorlások következményeit. A helytörténeti példák és az emberi sorsok bemutatása révén a résztvevők elmélyíthették szülőföldjük történelmével kapcsolatos ismereteiket.

A pályamunkákat szakmai zsűri értékelte, amelynek tagjai Nedbál Klára, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum egykori történelemtanára, Szamborovszkyné Dr. Nagy Ibolya és Dr. Varga Róbert, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem munkatársai voltak. A szakmai értékelés eredményeként kialakult a végső sorrend, amely alapján döntés született az ösztöndíjak odaítéléséről.

Az ösztöndíjban részesülő pályázók:

I. helyezett: Simon Csaba Adrián (Bátyúi Líceum) – nettó 5000 UAH

II. helyezett: Ahafonova Vivien (Ungvári Dayka Gábor Líceum) – nettó 4000 UAH

III. helyezett: Sass Emília (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) – nettó 3000 UAH

Az esszépályázat eredményei azt mutatják, hogy a fiatalok érdeklődnek Kárpátalja történelme iránt, és fontos szerepet vállalhatnak a múlt helyi vonatkozásainak feltárásában és megismertetésében.

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

Magyarország kormánya

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