Átadták az „1956 Kárpátalján” esszépályázat ösztöndíjait
2026. október 22-én ünnepélyes keretek között került sor az „1956 Kárpátalján” című esszépályázat ösztöndíjátadójára, amelynek során a legjobb pályamunkák készítői vehették át elismerésüket és ösztöndíjukat.
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és Magyarország Beregszászi Konzulátusa az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából hirdette meg a pályázatot kárpátaljai iskolások számára. A diákok 2026. augusztus 7. és 2026. október 7. között nyújthatták be munkáikat. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok önálló kutatásaikon keresztül tárják fel a forradalom és szabadságharc kárpátaljai vonatkozásait, és hozzájáruljanak a helyi történelmi emlékezet megőrzéséhez.
A felhívásra összesen 25 pályamunka érkezett be, 13 kárpátaljai oktatási intézményből.
|S.sz.
|Név
|Intézmény
|Osztály
|A benyújtott esszépályázat címe
|1.
|Ahafonova Vivien
|Ungvári Dayka Gábor Líceum
|11
|Ungvár és környéke 1956-ban
|2.
|Barancsik Petra
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|11
|Az 1956-os forradalom hatásai Kárpátaljára
|3.
|Bence Euniké
|Bátyúi Líceum
|11
|Emlékek és sorsok: Az 1956-os forradalom helyi és történelmi eseményei Kárpátalján
|4.
|Béres Emese
|Kárpátaljai Magyar Líceum
|11
|1956 Emlékezete
|5.
|Burók István
|Kisgejőci Egry Ferenc Líceum
|7
|Helyi történelmi események és személyes sorsok
|6.
|Depcsinszkij András
|Munkácsi 2. sz. Tarasz Sevcsenko Középiskola
|6
|A családom – a történetem, a gyökereim, a jövőm.
|7.
|Gál Szilvia
|Nagydobronyi Líceum
|11
|Elfojtott őszi álmok
|8.
|Gazdag Zsófia-Hanna
|Jánosi Líceum
|9
|Beregszász és környéke az 1956-es forradalom idején
|9.
|Horvát Dávid
|Kárpátaljai Magyar Líceum
|11
|1956 Kárpátalján – egy kárpátaljai magyar közösség szemszögéből
|10.
|Horváth Csenge
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|9
|1956 Kárpátalján- esszépályázat középiskolásoknak
|11.
|Ködöböc Emília
|Jánosi Líceum
|9
|AZ 1956-OS FORRADALOM
|12.
|Lőrinc Vanda
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|9
|Emlékeinkben él – Kárpátalja az ’56-os forradalom és szabadságharc alatt
|13.
|Maceda Enikő
|Nagymuzsalyi Hunyadi János Líceum
|11
|1956 Kárpátalján A forradalom hatása a beregszászi járásban és Nagymuzsaly helytörténeti példája
|14.
|Máté Petra
|Nagyberegi Református Líceum
|10
|1956 Kárpátalján
|15.
|Németh Sztella
|Jánosi Líceum
|9
|Kárpátalja 1956-ban
|16.
|Papp Márk
|Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum
|8
|Egy napló, egy évszám, egy forradalom
|17.
|Perevuznik Milán
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|11
|A szabadság kárpátaljai visszhangja – Az 1956-os forradalom hatásai és a helyi diákellenállás története
|18.
|Petrusinec Benjámin
|Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum
|11
|1956 Kárpátalján: suttogó láncok, élő sebek, elfojtott remények
|19.
|Popovics Piroska Csenge
|Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola
|11
|1956. Családi visszaemlékezések. Nagymamám és a forradalom
|20.
|Sass Emília
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|7
|1956 Kárpátalján – egy forradalom visszhangja a határ túloldalán
|21.
|Seres Leila
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|11
|1956 Kárpátalján
|22.
|Simon Csaba Adrián
|Bátyúi Líceum
|11
|1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai hatásai és visszhangja
|23.
|Somi Adrienn
|II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézet
|11
|Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai öröksége
|24.
|Takács György
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|11
|1956-os események Kárpátalján
|25.
|Tar Milán
|Nagyberegi Református Líceum
|11
|56 Kárpátalján
|S.sz.
|A „GENIUS” JA által működtetett tehetségpont
|Intézmény
|Pályamunkák száma
|1.
|Bátyúi
|Bátyúi Líceum
|2
|2.
|Beregszászi
|Kárpátaljai Magyar Líceum
|1
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|7
|II. RF KME FSZI
|1
|Jánosi Líceum
|3
|3.
|Kisgejőci
|Kárpátaljai Magyar Líceum
|1
|Kisgejőci Egry Ferenc Líceum
|1
|4.
|Munkácsi
|Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola
|1
|Munkácsi 2. sz. Tarasz Sevcsenko Középiskola
|1
|5.
|Nagyberegi
|Nagyberegi Református Líceum
|2
|6.
|Nagydobronyi
|Nagydobronyi Líceum
|1
|7.
|Péterfalvai
|Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum
|2
|8.
|Ungvári
|Ungvári Dayka Gábor Líceum
|1
|9.
|Vári
|Nagymuzsalyi Hunyadi János Líceum
|1
|Összesen:
|13 oktatási intézmény
|25
A beérkezett esszék változatos nézőpontokból dolgozták fel az 1956-os eseményeket. A diákok szakirodalomra, korabeli forrásokra, családi visszaemlékezésekre és interjúkra támaszkodva mutatták be a forradalom kárpátaljai hatásait, a szovjet rendszer elnyomását és a megtorlások következményeit. A helytörténeti példák és az emberi sorsok bemutatása révén a résztvevők elmélyíthették szülőföldjük történelmével kapcsolatos ismereteiket.
A pályamunkákat szakmai zsűri értékelte, amelynek tagjai Nedbál Klára, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum egykori történelemtanára, Szamborovszkyné Dr. Nagy Ibolya és Dr. Varga Róbert, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem munkatársai voltak. A szakmai értékelés eredményeként kialakult a végső sorrend, amely alapján döntés született az ösztöndíjak odaítéléséről.
Az ösztöndíjban részesülő pályázók:
I. helyezett: Simon Csaba Adrián (Bátyúi Líceum) – nettó 5000 UAH
II. helyezett: Ahafonova Vivien (Ungvári Dayka Gábor Líceum) – nettó 4000 UAH
III. helyezett: Sass Emília (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) – nettó 3000 UAH
Az esszépályázat eredményei azt mutatják, hogy a fiatalok érdeklődnek Kárpátalja történelme iránt, és fontos szerepet vállalhatnak a múlt helyi vonatkozásainak feltárásában és megismertetésében.
Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója