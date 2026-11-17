Az ukrán kormány 2030-ig szóló intézkedési tervet fogadott el az oktatási intézmények pszichológiai támogatásának fejlesztésére. A program 18 átfogó intézkedést tartalmaz, amelyek célja a tanulók, pedagógusok és az oktatási folyamat valamennyi résztvevője mentális egészségének támogatása.

Erről az Oktatási és Tudományos Minisztérium Facebook-oldalán számoltak be.

Megújul az iskolai pszichológiai szolgálat

A tervek között szerepel az iskolai pszichológiai szolgálat működését szabályozó jogszabályi háttér, valamint az oktatási intézmények létszámnormáinak felülvizsgálata. Emellett fejlesztik az iskolapszichológusok és szociálpedagógusok szakmai kompetenciáit, bevezetik a rendszeres szakmai szupervíziót, és továbbképzési programokat indítanak.

Kiemelt figyelmet kap a pedagógusok felkészítése is. A tanárokat arra képzik majd, hogy időben felismerjék a tanulók pszichés és érzelmi nehézségeit, valamint képesek legyenek első pszichológiai segítséget nyújtani.

A terv további intézkedései között szerepel:

az iskolák, a szociális szolgálatok és az egészségügyi rendszer közötti együttműködés javítása;

a tanulók megfelelő szakemberekhez történő továbbirányításának kidolgozása;

az iskolai pszichológiai szolgálat munkájának digitalizálása;

a pszichológiai támogatás finanszírozására vonatkozó új modellek kísérleti bevezetése.

A kormány emellett korszerűsítené a leendő pszichológiai szakemberek képzését, valamint rendszeres ellenőrzést vezetne be a stratégia megvalósításának és eredményességének nyomon követésére.

A 2030-ig szóló, az oktatási rendszer pszichológiai szolgálatának fejlesztéséről szóló koncepciót 2026-ban fogadták el. Megvalósítását az Oktatási és Tudományos Minisztérium kezdeményezte a Miniszteri Kabinet Koordinációs Központja, a Mental Health UA és a „Hogy vagy?” országos mentális egészségügyi program támogatásával. A technikai segítséget az UNESCO ukrajnai képviselete biztosítja.

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