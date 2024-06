Ballagás a P. Frangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázisóvodájában

Az óvodai ballagás felejthetetlen pillanat, amikor a kicsik búcsút vesznek az óvodától, és új kalandokra indulnak az iskolába. Ezt az élményt tapasztalta meg a P. Frangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázisóvodájának 32 növendéke, amikor is búcsút vettek óvodájuktól. Az intézményben két nap tartottak ballagási ünnepséget – június 19-én a Mókuska Csoport, június 20-án pedig a Méhecske Csoport óvodásai köszöntek el óvó nénijüktől.

Június 19-én az ünnepséget Sztankovics Szilvia, az óvoda vezetője nyitotta meg.

„A gyermekek életük egyik fontos állomásához érkeztek, búcsút vesznek óvodájuktól, ahol 2-3 évet töltöttek. Az évek alatt nagyon sok mindent megismertek, megtanultak, ez lett a második otthonuk. Önöknek, kedves szülők, köszönjük, hogy ránk bízták csemetéjüket”

– mondta.

Őt követték a történelmi egyházak képviselői – Molnár János római katolikus plébános, Cserniga Gyula református lelkipásztor, Marosi István görögkatolikus pap –, akik Isten áldását kérték a gyermekek életére.

A köszöntőket követően a kicsiké volt a főszerep. A Mókuska Csoport 16 növendéke Hladonik Klára és Molnár Éva óvónőjük vezetésével zenés-táncos műsorban mutatta be mindazt, amit az elmúlt évek alatt tanult – verseket, dalokat, mondókákat. Szilágyiné Tóth Gabriella, a Tulipán Tanoda népijáték-oktatójának vezetésével népdalokat és népi játékokat láthattunk. Virág Emese „Szolomijka” ukrán nyelvű és Rácz Katalin „Mary Poppins” angol nyelvű foglalkozásai annyira megszerettették a két nyelvet a kicsikkel, hogy ukrán és angol nyelvű dalocskák, játékok is megelevenedtek a színpadon. Végezetül a kicsik Orosz Ildikótól, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnökétől, Bedő Andzselikától, a P. Frangepán Katalin Gimnázium igazgatójától és Jakab Andreától, a P. Frangepán Katalin Gimnázium megbízott igazgatójától ajándékcsomagokat, okleveleket vehettek át.

„Köszönöm az óvó néniknek, az intézmény vezetőinek, hogy tanították, nevelték és felkészítették az iskolára a gyermekeket. Sok sikert és örömöt a jövőben is!”

– emelte ki Orosz Ildikó elnök asszony.

Jusztin Miklós, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja az oktatás fontosságát hangsúlyozta.

„Büszkék vagyunk rátok, gyerekek, hisz ma egy nagy lépést tettetek meg, az óvoda után az iskola kapui nyílnak meg előttetek. Legyetek ott is ilyen szorgalmasak és kitartók!”

– tette hozzá.

Az ünnepség zárásaként a szülők mondtak köszönetet az óvónőknek, dadáknak, munkatársaknak, hogy szívvel-lélekkel nevelgették csemetéjüket.

Június 20-án a jelenlévőket szintén Sztankovics Szilvia köszöntötte, majd a történelmi egyházak képviselői kérték Isten áldását a megjelentek életére.

Őket követte a Méhecske Csoport 16 növendéke, akik Halász Andrea és Veres Emília óvónők, valamint Marosi Andrea szociálpedagógus vezetésével mutatták be mindazt, amit az eltelt évek alatt elsajátítottak. Ők is szívesen tanultak népi játékokat és táncokat, valamint ukránul és angolul is elsajátították a különböző verseket, dalokat. S mint előző nap, itt sem maradhatott el az oklevelek és az ajándékcsomagok átadása, melyeket a kicsik Bedő Andzselikától, a P. Frangepán Katalin Gimnázium igazgatójától és Jakab Andreától, a P. Frangepán Katalin Gimnázium megbízott igazgatójától vehettek át.

Az ünnepség zárásaként a szülők mondtak köszönetet az óvónőknek, dadáknak, munkatársaknak.

Óvodai ballagásuk alkalmával a kicsik számot adtak iskolaérettségükről, de biztosították pedagógusaikat arról is, hogy sosem felejtik el az itt eltöltött éveket.

Kurmay Anita

Forrás: kmf.uz.ua