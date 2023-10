Európai Uniós pályázati lehetőségekről a kárpátaljaiaknak

Kárpátaljai szervezetek, önkormányzatok, alapítványok, egyházak, vállalkozások számára szerveztek szakmai képzést október 27-én. Az Ortutay Elemér Magyar Görögkatolikus Szakkollégiumban megvalósuló esemény témája az Európai Unió által kárpátaljaiak számára is elérhető pályázati lehetőségek ismertetése volt. A képzés a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Kft. és az M. Oltalom Jótékonysági Alapítvány közös szervezésében valósult meg.

A rendezvényt Egressy Miklós görögkatolikus pap nyitotta meg, aki hangsúlyozta az elérhető támogatások kihasználásának fontosságát.

A Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Kft. egyik fő célja, hogy részleteiben ismertesse a jelenlegi és jövőbeli pályázati kiírásokat, aktív hálózatot alakítson ki, és segítséget nyújtson a pályázóknak a sikeres folyamatok megvalósításában – tájékoztatott Dr. Petri Bernadett ügyvezető az iroda tevékenységéről. Hozzátette, a miniszterelnökség háttérintézményeként segítséget nyújtanak a kárpátaljai szervezeteknek is, hogy ki tudják használni az uniós pályázati lehetőségeket.

Dr. Matuz János tanácsadó és Dr. Littvay-Kovács Áron vezető projektmenedzser ismertették a jelenleg elérhető európai uniós pályázati kiírásokat, amelyeken kárpátaljai pályázók is részt vehetnek. Többek között a Horizont Európa, a Duna Transznacionális Program és az Interreg Next programokról is szó esett.

A gyakorlati előadásokat követően az érdeklődők kérdezhettek az iroda munkatársaitól, ötleteket, személyes tapasztalatokat osztottak meg egymással.

Kárpátalja.ma