„A főiskolától az egyetemig – Harminc év a szülőföld szolgálatában” címmel tartotta jubileumi ünnepségét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem október 29-én. Az eseményen az intézmény alapításának körülményeire, az elmúlt három évtized eredményeire és a kárpátaljai magyar közösségért végzett munkára emlékeztek.

Az ünnepség Kárpátalja történelmi zászlóinak bevonulásával kezdődött, amelyet Holozsai Imre, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola oktatójának tárogatójátéka kísért. A résztvevők ezt követően a Rákóczi Egyetem himnuszát, a Rákóczi bús éneke című művet hallgatták meg.

A jubileumi rendezvényt Csernicskó István, az egyetem rektora nyitotta meg. Beszédében az intézmény három évtizedes fejlődését, a magyar nyelvű felsőoktatás jelentőségét és az alapítók munkáját méltatta. Hangsúlyozta, hogy az egyetemmé válás nem a történet vége, hanem újabb felelősséget és feladatokat jelent.

„30 év után nem azt mondom, hogy elkészültünk. Azt mondom, jó alapokon állunk, van mire építenünk. És ami talán fontosabb, van miért és van kikért folytatnunk”

– fogalmazott a rektor.

A kulturális műsorban Ferku Szilveszter, Ferku Boglárka és Mándy Dávid-Lajos A Kárpátok között című dal feldolgozását adta elő.

A rendezvényen külön blokkot szenteltek az intézmény alapítóinak, felidézve azokat a személyeket, akiknek munkája hozzájárult a kárpátaljai magyar felsőoktatás megteremtéséhez és fejlődéséhez. Milován Sándor, a KMKSZ tiszteletbeli elnöke személyesen nem tudott jelen lenni, üzenetét azonban felolvasták a résztvevőknek. Az egyetem létrejöttét a kárpátaljai magyarság és az egész magyar nemzet közös győzelmeként értékelte, kiemelve az összefogás, a kitartás és a magyar szellemi örökség erejét.

Az elhunyt intézményépítőkről az In memoriam – Akik előttünk jártak című összeállítással emlékeztek meg: a kivetítőn egymás után jelentek meg a meghatározó személyiségek nevei és fényképei. A megemlékezést a Rákóczi Egyetem kamarakórusának előadásában Andrew Lloyd Webber Pie Jesu című műve követte.

A jubileumi ünnepségen a meghívott vendégek is köszöntötték az intézményt. Kollai István helyettes államtitkár köszöntőlevelét Vida László, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja olvasta fel.

Az üzenet az intézmény közösségmegtartó szerepét, az anyanyelvi oktatás jelentőségét és a magyar kormány további támogatásának fontosságát emelte ki.

„Biztosíthatom önöket arról, hogy a magyar kormány továbbra is elkötelezett a kárpátaljai magyar közösség támogatása mellett. A jövőben is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a magyarok anyanyelvükön tanulhassanak, versenyképes tudást szerezzenek és szakmai lehetőségekhez jussanak szülőföldjükön. Számunkra a kárpátaljai magyarok anyanyelvi oktatáshoz való joga nem politikai alku tárgya, hanem alapvető közösségi jog”

– hangzott el az üzenetben.

Ezt követően Borsos Balázs, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, valamint Flóra Gábor, a Partiumi Keresztény Egyetem rektorhelyettese szólt a résztvevőkhöz.

Borsos Balázs beszédében az anyanyelvi felsőoktatás, a tudományos kutatás és a közösség kulturális folytonosságának jelentőségét emelte ki, és elismerését fejezte ki az intézmény vezetőinek és egykori munkatársainak. Hozzátette azt is, hogy:

„Egy egyetem valódi szerepét az is meghatározza, hogy milyen hatást gyakorol arra a társadalmi és kulturális környezetre, amelyben működik”

– hangsúlyozta.

Flóra Gábor a partnerintézmények nevében köszöntötte a jubiláló egyetemet. Felszólalásában a határon túli magyar felsőoktatási intézmények közötti összetartozás fontosságát, az alapítók munkáját és a szülőföldön való boldogulás lehetőségének megteremtését méltatta.

„Közösségeink jövőjéhez hozzátartozik, hogy fiataljaink a szülőföldjükön, anyanyelvükön, önálló magyar egyetemi keretek között juthassanak korszerű, megtartó tudáshoz”

– fogalmazott.

A rendezvényen jubileumi emlékplaketteket adtak át azoknak, akik támogatták és képviselték az intézmény ügyét. Az elismerésekkel az alapító szervezetek, az egyházi és közösségi partnerek, a partnerintézmények, a tudományos, kulturális és szakmai szervezetek, a civil partnerek, a háttérben dolgozók, a segélyszervezetek, a vállalkozások és a sajtó képviselőinek munkáját ismerték el.

A kulturális műsorban a zene és az irodalom egyaránt helyet kapott. Györkené Csákány Marianna, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola oktatója a Ha visszanézek a megtett útra című ifjúsági éneket adta elő, később pedig Losonczy Léna Hála című versének megzenésített verzióját tolmácsolta. Sass Eszter Lator László Határon című költeményét adta elő.

Holozsi Imre tárogatón, Halász Bertalan és Halász Nikoletta harmonikán szólaltatta meg Bartók Béla Elindultam szép hazámból című művét. Király András hegedűn, Bíró Kamilla zongorakíséretével adta elő Bartók Román táncok című darabját. Halász Nikoletta és Halász Bertalan harmonikán Dviljanszkij Magyar csárdás című művét játszotta el, Botos Boglárka pedig Brahms V. magyar táncával lépett színpadra.

Ferku Szilveszter és Mándy Dávid előadásában az Emberek együttes Száz út című dalának feldolgozása is elhangzott, majd az egyetemi kamarakórus George Gershwin Clap Yo’ Hands! című művét adta elő.

Az ünnepség keretében jubileumi oklevelet adtak át az intézmény legrégebbi főállású munkatársainak, majd ezüstdiplomával ismerték el azokat az egykori hallgatókat, akik huszonöt évvel ezelőtt kezdték meg tanulmányaikat az intézményben. Az öregdiákok nevében Kovács Erika mondott köszöntőt.

A jelenlegi hallgatók képviseletében Víg Adrienn, az angol nyelv és irodalom képzési program másodéves magiszteri hallgatója osztotta meg gondolatait arról, mit jelent ma Rákóczisnak lenni.

A kulturális programot követően Orosz Ildikó, az intézmény elnöke mondott ünnepi köszöntőt. Beszédében felidézte az intézmény alapításának nehézségeit, az elmúlt három évtized küzdelmeit és a közösségi összefogás szerepét. Hangsúlyozta, hogy a főiskola az alapítása óta jelentős fejlődésen ment keresztül, és a háborús körülmények ellenére is folytatja munkáját, továbbra is a kárpátaljai magyar közösség jövőjét szolgálva.

„Amikor sötétség van, nekünk kell a gyertyát gyújtani. Amikor tombol a világ, a mi egyetemünknek a stabilitás szigetének kell lennie”

– fogalmazott. Hozzátette, hogy a kárpátaljai magyarság élni akar, és a szülőföldjén szeretne boldogulni.

A rendezvényt egyházi áldás zárta. Az ünnepség végén a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola Ungvári Dayka Gábor Líceumban működő néptáncszakkörének tagjai rábaközi gyermekjátékokat és táncokat mutattak be. A Botos Boglárka által felkészített csoport előadását követően a történelmi zászlók kivonulásával ért véget a jubileumi program.

Fotók: Torisnya Fruzsi

Mondik Márta

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