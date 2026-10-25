Jubileumához érkezett a Soós Kálmán ösztöndíjprogram

A Soós Kálmán ösztöndíjprogram a 2026/2027-es tanévben tizenötödik alkalommal került meghirdetésre, folytatva másfél évtizedes küldetését a kárpátaljai magyar tudományos élet, a felsőoktatás és a tehetséggondozás támogatásában. A jubileumi tanévben 78 pályázó összesen 83 pályázatot nyújtott be. Támogatásban 73 fő, 78 pályázat részesült.

A program célja, hogy tudományos tevékenységre ösztönözze a kárpátaljai felsőoktatási intézmények magyar hallgatóit és oktatóit, elősegítse a magyar tudományos szaknyelv fejlődését, valamint erősítse a magyar nyelvű tanszékek és intézmények közötti szakmai együttműködést. Támogatja továbbá azokat a magyar hallgatókat, akik felsőfokú tanulmányaikat nem magyar nyelven folytatják, és ösztönzi a Kárpátaljához kapcsolódó kutatások elkészítését és eredményeik bemutatását. Nem utolsó sorban a programmal emléket kívánunk állítani a Rákóczi Egyetem tragikus hirtelenséggel elhunyt alapító rektorának, Dr. Soós Kálmánnak.

A 2026/2027-es tanévben a pályázatokat 2026. április 8. és szeptember 23. között lehetett benyújtani a három alprogramra:

1.Kárpátaljai Vándoregyetem

A Kárpátaljai Vándoregyetem a tudományos ismeretek széles körű megosztását, a szakmai párbeszéd erősítését és a különböző tudományterületek eredményeinek közérthető bemutatását szolgálja. Az alprogram keretében olyan, tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók tarthattak előadásokat, akik valamely kárpátaljai felsőoktatási intézmény munkatársai.

Az előadások helyszínéül a beregszászi Kálvin János Református Szakkollégium, az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium, az Ungvári Nemzeti Egyetem, a radvánci Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégium, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem szolgált. A 2026/2027-es tanévben négy szakember nyújtott be pályázatot. Az előadók valamennyien a Rákóczi Egyetem oktatói, akik az irodalom, a néprajz, a történelem és a technológia témaköreiben osztották meg ismereteiket a hallgatósággal.

A tizenöt év alatt a Vándoregyetem keretében összesen 113 előadás hangzott el, 44 előadó közreműködésével.

A jubileum alkalmából a Rákóczi Egyetem és a „GENIUS” Alapítvány díszoklevéllel ismerte el azoknak az előadók munkáját, akik az elmúlt másfél évtizedben kiemelkedő aktivitással és elkötelezettséggel járultak hozzá a Vándoregyetem működéséhez, a tudományos értékek közvetítéséhez és a szakmai párbeszéd gazdagításához.

A jubileumi díszoklevélben részesülő előadók:

S.sz. Név A Vándoregyetemen való részvételek száma 1. Prof. Dr. Bacsó Róbert 10 2. Dr. Csatáry György 5 3. Dr. Kohut Erzsébet 10 4. Dr. Sztojka Miroszláv 8 5. Prof. Dr. Váradi Natália 12

A Vándoregyetem eddigi eredményei jól példázzák, hogy a tudományos ismeretek megosztása és a közösségi tudásépítés hosszú távon is meghatározó szerepet tölthet be a kárpátaljai magyar felsőoktatásban.

S.sz. Tanév 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 Jelentkezők száma évenként: 28 10 6 7 7 8 6 7 7 7 9 11 4 4 Összesen: 125

A második alprogram a magyar nyelvű felsőoktatás szakmai hátterének erősítését szolgálja. Támogatást nyújt olyan oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak elkészítéséhez, amelyek a magyar nyelvű tananyagellátás hiányait pótolják, illetve hozzájárulnak az egyes szakterületek magyar szaknyelvének fejlesztéséhez.

Az alprogram keretében olyan, legalább 90 oldalas, korábban még nem publikált munkák elkészítése támogatható, amelyek megfelelnek az alapvető műfaji és formai követelményeknek.

A 2026/2027-es tanévben az alprogramra 14 pályázó összesen 15 pályázatot nyújtott be. A pályázók közül egy a Nagydobronyi Református Líceum, tizenhárom pedig a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem munkatársa. A benyújtott pályázatok közül 14 nyert támogatást, 13 főtől.

Az alprogram jelentőségét az adja, hogy az elkészülő jegyzetek és szótárak hosszú távon is segíthetik az oktatók és a hallgatók munkáját, hozzájárulhatnak a magyar nyelvű szaktudás átadásához, valamint a szakmai terminológia következetes használatához.

Az elmúlt 15 évben a jegyzettámogatási alprogramban 215 jegyzet került támogatásra.

S.sz. Tanév 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026-2027 Jelentkezők száma évenként: 27 37 39 26 15 15 11 9 5 11 6 9 11 14 Összesen: 235

3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása

A harmadik alprogram a Kárpátaljához kapcsolódó tudományos kutatások ösztönzését és a fiatal kutatók szakmai kibontakozását segíti. Azok a hallgatók pályázhattak, akik az elmúlt két tanévben valamely kárpátaljai felsőoktatási intézményben magyar nyelven készítették el és védték meg szakdolgozatukat, kutatásuk témája pedig kapcsolódik a régióhoz.

A támogatás lehetőséget teremt arra, hogy a hallgatók a szakdolgozatukban megkezdett kutatómunkát továbbvigyék, eredményeiket elmélyítsék, és hozzájáruljanak Kárpátalja történelmi, társadalmi, kulturális, nyelvi és egyéb sajátosságainak tudományos feltárásához.

A 2026/2027-es tanévben 60 pályázó összesen 64 pályázatot nyújtott be. A pályázók közül 54-en a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem, öten az Ungvári Nemzeti Egyetem, egy fő pedig a Debreceni Egyetem hallgatójaként nyújtotta be pályázatát. Az értékelés eredményeként 60 pályázat nyert támogatást, amelyet 56 pályázó készített.

Az alprogram különös jelentőséggel bír a helyi értékek megőrzése, a regionális kutatások ösztönzése és a fiatal kutatói utánpótlás támogatása szempontjából.

Az elmúlt 15 évben a kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása c. alprogram keretein belül 585 pályázat részesülhetett ösztöndíjban.

S.sz. Tanév 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 Jelentkezők száma évenként: 53 27 34 51 51 33 47 38 35 28 28 49 53 60 Összesen: 587

A jubileumi tanév pályázati eredményei

Az ösztöndíjak ünnepélyes átadására 2026. október 22-én került a Rákóczi Egyetem Gross Arnold termében.

S.sz. Alprogram megnevezése Pályázat Pályázó Nyertes pályázat Ösztöndíjas 1. Kárpátaljai Vándoregyetem 4 4 4 4 2. Magyar nyelvű oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése 15 14 14 13 3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások 64 60 60 56 Összesen 83 78 78 73

Másfél évtized eredményei és folytatódó küldetése

A Soós Kálmán ösztöndíjprogram tizenöt éves története a kárpátaljai magyar tudományos élet iránti elkötelezettség és a felsőoktatás fejlesztésének közös eredményeit tükrözi. A három alprogram eltérő módon, mégis egymást kiegészítve segíti a tudományos ismeretterjesztést, a magyar nyelvű szakirodalom bővítését és a Kárpátaljához kapcsolódó kutatások kibontakozását.

A jubileum egyúttal alkalmat ad arra is, hogy elismerjük mindazok munkáját, pályázóként, ösztöndíjasként, előadóként, oktatóként vagy szakmai bírálóként hozzájárultak a program eredményességéhez.

A „GENIUS” Alapítvány ezúton is gratulál a támogatásban részesülőknek, és további eredményes munkát, szakmai sikereket, valamint jó egészséget kíván valamennyi ösztöndíjasnak.

A Soós Kálmán ösztöndíjprogram a Magyar Kormány, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, valamint a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg, amelyet ezúton is köszönünk!

Váradi Natália, programfelelős,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

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