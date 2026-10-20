Kezdetét vette a XV. Kárpátaljai Vándoregyetem

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Soós Kálmán ösztöndíjprogram részeként minden ősszel megszervezi a Kárpátaljai Vándoregyetemet. A többnapos programsorozat célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a kárpátaljai magyar felsőoktatásban tevékenykedő oktatók és kutatók számára, valamint közelebb hozza a tudományos kutatásokat az érdeklődő közönséghez.

A Vándoregyetem tizenöt éve teremt alkalmat a tudományos ismeretek megosztására, a szakmai kapcsolatok erősítésére és a különböző tudományterületek megismerésére. A program egyben tisztelgés Dr. Soós Kálmán, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem tragikus hirtelenséggel elhunyt alapító rektora emléke előtt, aki elkötelezetten munkálkodott a kárpátaljai magyar felsőoktatás fejlődéséért.

Az idén 15. alkalommal megvalósuló programnak öt intézmény biztosít helyszínt: a beregszászi Kálvin János Református Szakkollégium, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási- Tudományos Intézete, a radvánci Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégium, az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium és a házigazda a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem.

2026. október 19-én a Vándoregyetem idei első állomása a Kálvin János Református Szakkollégiumban vette kezdetét. Idén az irodalom, néprajz, történelem, technológia témaköreiben 4 szakember tart előadást, valamennyien a Rákóczi Egyetem oktatói.

S. sz. Előadó Téma 1. Dr. Csordás László Identitás, múltfeltárás és idegenség (Vári Fábián László Tábori posta c. regényéről) 2. Dr. Gál Adél Kéziratos temetési énektárak Kárpátalján: források, hagyomány és kutatási lehetőségek 3. Dr. Sztojka Miroszláv Ne higgy el mindent a ChatGPT-nek! Kritikus gondolkodás az MI korában 4. Prof. Dr. Váradi Natália A Református Egyház helyzete Kárpátalján az 1956-os forradalom idején

Az előadássorozat 2026. október 20-án 12:00 órai kezdettel az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetében és 17.00 órától a radvánci Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégiumban folytatódik. Október 21-én 17:00 órától az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium ad otthont az előadásoknak, majd október 22-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen zárja kapuit.

A Soós Kálmán ösztöndíjprogram és így a Kárpátaljai Vándoregyetem megvalósulását Magyar Kormány, Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.

Váradi Natália, programfelelős

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

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