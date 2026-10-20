Kezdetét vette a XV. Kárpátaljai Vándoregyetem
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Soós Kálmán ösztöndíjprogram részeként minden ősszel megszervezi a Kárpátaljai Vándoregyetemet. A többnapos programsorozat célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a kárpátaljai magyar felsőoktatásban tevékenykedő oktatók és kutatók számára, valamint közelebb hozza a tudományos kutatásokat az érdeklődő közönséghez.
A Vándoregyetem tizenöt éve teremt alkalmat a tudományos ismeretek megosztására, a szakmai kapcsolatok erősítésére és a különböző tudományterületek megismerésére. A program egyben tisztelgés Dr. Soós Kálmán, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem tragikus hirtelenséggel elhunyt alapító rektora emléke előtt, aki elkötelezetten munkálkodott a kárpátaljai magyar felsőoktatás fejlődéséért.
Az idén 15. alkalommal megvalósuló programnak öt intézmény biztosít helyszínt: a beregszászi Kálvin János Református Szakkollégium, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási- Tudományos Intézete, a radvánci Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégium, az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium és a házigazda a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem.
2026. október 19-én a Vándoregyetem idei első állomása a Kálvin János Református Szakkollégiumban vette kezdetét. Idén az irodalom, néprajz, történelem, technológia témaköreiben 4 szakember tart előadást, valamennyien a Rákóczi Egyetem oktatói.
|S. sz.
|Előadó
|Téma
|1.
|Dr. Csordás László
|Identitás, múltfeltárás és idegenség (Vári Fábián László Tábori posta c. regényéről)
|2.
|Dr. Gál Adél
|Kéziratos temetési énektárak Kárpátalján: források, hagyomány és kutatási lehetőségek
|3.
|Dr. Sztojka Miroszláv
|Ne higgy el mindent a ChatGPT-nek! Kritikus gondolkodás az MI korában
|4.
|Prof. Dr. Váradi Natália
|A Református Egyház helyzete Kárpátalján az 1956-os forradalom idején
Az előadássorozat 2026. október 20-án 12:00 órai kezdettel az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetében és 17.00 órától a radvánci Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégiumban folytatódik. Október 21-én 17:00 órától az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium ad otthont az előadásoknak, majd október 22-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen zárja kapuit.
A Soós Kálmán ösztöndíjprogram és így a Kárpátaljai Vándoregyetem megvalósulását Magyar Kormány, Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.
Váradi Natália, programfelelős
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány