Megszólalt az első csengő a Nagyszőlősi 3. Számú Perényi Zsigmond Középiskolában

A Nagyszőlősi 3. Számú Perényi Zsigmond Középiskola udvarán vidám gyermeksereg gyülekezett szeptember 2-a reggelén. A tanévnyitó ünnepséget a nemzeti imádságok eléneklésével nyitották meg, ezt követően egyperces néma csenddel adóztak a háborúban elhunytak emlékének.

Nyibilevics Mónika, az iskola igazgatónője szeretettel üdvözölte az egybegyűlteket. Nyitóbeszédében elsősorban a mai napon még bátortalan kis elsősöket köszöntette, hiszen számukra igazi ünnepnap van. Biztatta őket, hiszen itt a tudás birodalma vár rájuk. Az 5. és 9. osztályos tanulóknak is mérföldkő az idei tanév. Az igazgatónő beszédében kiemelte, hogy hatalmas dolog az, hogy jelen pillanatban itt a múlt, hiszen az eseményt megtisztelték jelenlétükkel az alapítótagok, itt a jelen, hiszen itt vannak az egykori diákok, csak már szülői szerepben, és itt a jövő nemzedéke is, akik ebben a tanintézményben tanulnak. Beszámolt a nyár alatt szervezett programokról, táborozási lehetőségekről, valamint az iskolában lezajlott felújítási munkálatokról is. A kollektívának, a tanulóknak eredményekben gazdag tanévet kívánt.

Kudron Zoltán, a KMKSZ nagyszőlősi alapszervezetének elnöke, valamint Peleskei Béla lelkipásztor is köszöntötte az egybegyűlteket.

Az első, ötödik, valamint kilencedik osztályos tanulók zenés-verses-táncos előadással készültek, majd az elsősök fogadalomtétele következett. Petricskó Mária tanítónő az iskola címerét viselő nyakkendők átadásával minden elsőst diákká avatott.

A római katolikus és a református egyház képviselői megáldották az egybegyűlteket.

A rendezvény végén megszólalt az első csengő, és kezdetét vette az új tanév.

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma