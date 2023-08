Mi várható az új tanévben?

Az új tanév szeptember 1-jén kezdődik – jelentette ki Okszen Liszovij, Ukrajna oktatási minisztere.

Az iskolában jelenleg is tart a felkészülés az új tanévre. A legtöbb helyen offline tanulhatnak a diákok. Ám egyes megyékben az online oktatási formára kényszerülnek.

A minisztérium hatékonyabbnak tartja a jelenléti oktatást. Az általános és középiskolák, valamint a felsőoktatási intézmények tanulói jelenléti formában tanulhatnak, ha az intézmény végre tudja hajtani a megfelelő óvintézkedéseket.

Online oktatási formát csak azokban az iskolákban alkalmaznak, melyek közvetlenül a frontvonalon helyezkednek el, tehát a keleti megyékben találhatók.

Az új tanév további változásokat is hoz majd. Ukrajna védelme elnevezésű új tantárgyat vezetnek be. Nagyobb figyelmet fordítanak majd az elsősegélynyújtásra és annak elsajátítására, valamint az aknaveszélyről is részletesebben oktatják a tanulókat.

A tanárok részére továbbképzéseket biztosítanak majd az újonnan bevezetett tantárgy hatékony oktatásának érdekében.

Kárpátalja.ma