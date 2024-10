Négy év alatt több mint 2000 iskolát zártak be Ukrajnában

2020–2024 folyamán összesen 2114 ukrán iskolát zártak be az országban – számolt be róla az Education.ua az Institute of Educational Analytics adataira hivatkozva.

A vidéki iskolák ötödét, a városokban pedig az oktatási intézmények 5%-át zárták be.

Az első osztályosok száma is 31%-kal csökkent 4 év alatt. Míg 2021-ben 400 173 elsős kezdte meg az iskolát, addig 2024-ben már csak 278 083.

Az iskolabezárások fő oka a tanulólétszám csökkenése és az intézmények fenntartása a helyi közösségek számára.

Idén 14%-kal kevesebb gyerek jár iskolába, mint 2023 ugyanezen időszakában.

Az iskolák optimalizálását célzó oktatási reform valójában intézmények bezárását vagy összevonását okozza, így sok kistelepülés iskola nélkül marad.

