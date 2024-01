Óvodakert program Kárpátalján

A Biológia és Kémia Tanszék és a Fodor István Kutatóközpont egyik célja, olyan a környezeti nevelésben jártas pedagógusok képzése, akik elkötelezett környezet- és természetvédőként hitelesen képviselik a fenntarthatóság értékeit. Ennek jegyében számos programot szervezünk minden korosztály számára. Az elmúlt évben sikerült ebbe a tevékenységünkbe bevonni az óvodásokat is. Beindítottunk egy óvodakert programot, ahol kertészkedve, játékosan tevékenykedve tudjuk elősegíteni a legkisebbek környezettudatos szemlétformálását, komplex környezeti nevelést tudunk megvalósítani.

Korábban már volt egy próbálkozásunk, amikor munkatársaink, Kopor Zoltán és Molnár István 2017 őszén részt vettek az I. Kárpát-medencei Magyar Iskolakertek Szakmai Fórumán, ahol megismerkedtek az óvodakert (iskolakert) programmal. Ezt követően felkerestünk kárpátaljai óvodákat, de sajnos a kezdeményezés akkor nem talált befogadó intézményre. A találkozóról ITT olvashatnak.

2023 tavaszán újra lehetőségünk adódott arra, hogy megismertessük az óvodakert programot pedagógusjelöltekkel és óvodákkal. A szakmai megbeszélésen a magyarországi székhelyű Iskolakertekért Alapítvány munkatársaival, dr. Halbritter Andrással, Mátyás Izoldával és Pauliczky Nórával kijelöltük céljainkat és megbeszéltük feladatainkat. A főiskola részéről a megbeszélésen a Biológia és Kémia Tanszék képviseletében dr. Kohut Erzsébet, tanszékvezető és Kopor Zoltán, a Fodor István Kutatóközpont munkatársa, a Szikura József Botanikus Kert igazgatója vettek részt. A munka ezen szakaszán azt a célt fogalmaztuk meg, hogy minél több óvodakertet létesítsünk Kárpátalján.

A programba elsőként a P. Frangepán Katalin Gimnázium óvodahálózata kapcsolódott be. A gimnázium 2020-ban alakult magyar tannyelvű magán oktatási intézmény, amelynek fő célja a magyar nyelv újjáélesztése olyan szórvány településeken, ahol évtizedek óta nincs, vagy hiányos a magyar nyelvű oktatás. Az intézményhálózat megalakulása óta nagy hangsúlyt fektet a gyermekek anyanyelvi fejlesztése mellet a hagyományápolásra és a környezettudatos életmód kialakítására. Az intézmény mind a 9 óvodája nagy lelkesedéssel kapcsolódott be a programba: a Beregszászi Bázisóvoda, a Bakosi Elemi Iskola és Óvoda, a Szerednyei Elemi Iskola és Óvoda, az Alsókerepeci Óvoda, a Nagybereznai Óvoda, a Terebesfejérpataki Óvoda, a Taracközi Elemi Iskola és Óvoda, a Királyházai Elemi Iskola és Óvoda, illetve a Homoki Óvoda. A gimnázium óvoda hálózatán kívül csatlakozott a programhoz egy állami fenntartású intézmény az Asztélyi Bölcsőde-Óvoda is.

Okulva az előző kezdeményezés sikertelenségből, először is a részt vevő intézmények képviselőivel közös megbeszéléseken vázoltuk fel a teendőket. Az alapítvány hozzáférést biztosított különböző szakmai anyagokhoz, videókhoz. A közös megbeszéléseken az óvodapedagógusoknak, intézményvezetőknek lehetősége nyílt betekinteni az óvodakertek feladataiba, működésébe, a témához kapcsolódó szakmai előadások meghallgatására, a jó tapasztalatok megismerésére. Az óvodák az alapítvány honlapján keresztül csatlakozhatnak az óvodakert (iskolakert) hálózathoz, ezáltal külhoni tagjai lehetnek a hálózatnak, célunk, hogy mindegyik kárpátaljai intézmény tagja legyen ennek a közösségnek.

Elmondhatjuk, hogy sikeresen elindult a program, bár még nagyon sok a teendőnk, de már most látjuk a pozitívumait. Első lépéseként a résztvevő intézmények parcellákat jelöltek ki, majd többségében emelt ágyásokat alakítottak ki. A Szikura József Botanikus Kert keskenylevelű levendula töveket biztosított az intézmények számára, ezek voltak az első növények, melyeket az óvodások az óvodakert program részeként elültettek. A Botanikus Kert a jövőben is szeretné támogatni ezt a kezdeményezést.

Azóta is nagy örömmel munkálkodnak a kerteben az ovisok, az idáig eltelt időszakban ültettek virágokat, málna töveket, szedret, zöldséges ágyásokat, komposztálókat alakítottak ki, stb..

További feladataink között szerepel népszerűsíteni mind a főiskolai hallgatók, mind a gyakorló óvodapedagógusok között ezt a nagyszerű kezdeményezést, várjuk a jelentkezéseket.

Köszönjük az Iskolakertekért Alapítvány munkatársainak a szakmai támogatást, a II. RFKMF-nak az anyagi és infrastrukturális feltételek biztosítását.

A program koordinátorai dr. Kohut Erzsébet – a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszékének vezetője, dr. Halbritter András, Mátyás Izolda, Pauliczky Nóra – az Iskolakertekért Alapítvány munkatársai, Jakab Andrea – P. Frangepán Katalin Gimnázium megbízott igazgatója, Kopor Zoltán – a Fodor István Kutatóközpont munkatársa, a Szikura József Botanikus Kert igazgatója.

Kohut Erzsébet, Biológia és Kémia Tanszék

Jakab Andrea, P. Frangepán Katalin Gimnázium

Kopor Zoltán, Fodor István Kutatóközpont

Forrás: kmf.uz.ua