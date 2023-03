Szabadság, szerelem – VII. Kárpátaljai Magyar Szónokverseny

Hetedik alkalommal szervezte meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma a Kárpátaljai Magyar Szónokversenyt.

A megmérettetés célja a közéleti, szakmai, pedagógiai szerepekre való felkészítés, valamint a hagyományápolás mellett a komplex nyelvhasználat színvonalának emelése. A versenyt az intézet diákjai számára 2015 óta szervezik meg, amelyen egy előre elkészített beszédet kell előadniuk.

Idén a zsűri tagjai között volt dr. Kész Margit, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola docense, néprajzkutató, dr. Molnár-Friedrich Szilvia, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, dr. Soós Katalin, a szakgimnázium igazgatónője, valamint Szabó Katalin, az intézet korábbi növendéke, az Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny 2018-as győztese.

A délutánt Kudlotyák Krisztina, a szakgimnázium tanára nyitotta meg. Elmondta, hogy

ez az alkalom különbözik az eddigi szónokversenyektől: a korábbi években arra voltak kíváncsiak, hogyan aktualizálják március 15-e eseményeit, mi a véleményük az ünnepről, milyen párhuzamokat tudnak vonni múlt és jelen között. Ezen az éven a korábbiakhoz képest kötetlenebb témát hirdettek.

A március 13-án megszervezett verseny jelmondata a Petőfi bicentenáriumhoz is kapcsolódott.

A mottót a költő egyik híres verse, a Szabadság, szerelem ihlette. Ennek kapcsán a fiatalok feladata az volt, hogy elmondják véleményüket a két fogalomról, és a jövő fiataljai számára adják át gondolataikat.

Soós Katalin igazgatónő elmondta, büszke azokra a diákokra, akik neveztek a versenyre, hogy felvállalják és elmondják véleményüket.

„Van, ami nem változik: a szabadság, szerelem mindig fontos”

– jegyezte meg az igazgatónő.

Az eseményen 14 fiatal osztotta meg véleményét. A korábbi évekhez híven idén is erős mezőny felett kellett döntést hoznia a szavazóbizottságnak. Emellett a hallgatóság is kinyilváníthatta véleményét, így a versenyen a közönség is díjazott egy szónokot.

A tizennégy fiatal beszédjeikben aktualizálta a szabadság és szerelem jelentőségét. Gondolataikat történelmi példák mellett személyes tapasztalatokkal támasztották alá.

Az eredményhirdetés előtt a zsűri összegezte a tapasztalatait, továbbá tanácsokkal látták el a felszólalókat. Arra biztatták a fiatalokat, hogy ahogyan ezen az alkalmon, úgy a továbbiakban is merjenek szabadon gondolkodni és véleményt nyilvánítani.

A VII. Kárpátaljai Magyar Szónokverseny díjazottjai:

I. helyezett: Páter Laura, számvitel és adóügy szak, II. évfolyam

II. helyezett: Barta Cintia, számvitel és adóügy szak, II. évfolyam

III. helyezett: Molnár Bianka Flóra, számvitel és adóügy szak, II. évfolyam

Különdíj: Nagy Alexa, számvitel és adóügy szak, II. évfolyam

Közönségdíj: Répási Anna, óvodapedagógia szak, I. évfolyam

A verseny nyertesei oklevél mellett pénzjutalommal, valamint könyvcsomaggal gazdagodtak. Az első helyezett Bocskor Andrea, európai parlamenti képviselő jóvoltából az Európai Parlamentben tehet látogatást.

Szabó Kata

Kárpátalja.ma

Fotók: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma